Último gran análisis de mercado predice preocupante futuro para el cobre

La demanda de cobre se ha disparado debido a las nuevas tecnologías, pero los proveedores tienen dificultades para satisfacerla y es probable que se queden aún más rezagados en los próximos años, lo que provocará escasez a nivel mundial. Aunque los precios del cobre se encuentran en niveles históricamente altos, el riesgo financiero que implica la minería significa que los precios tendrán que subir mucho más para que las empresas mineras obtengan beneficios al abordar la escasez de suministro.

Estas son las principales conclusiones de nuestro análisis del mercado mundial del cobre realizado en marzo de 2026.

Último gran análisis de mercado sobre el cobre predice cómo será su futuro

El cobre es un material esencial que se utiliza en la generación y distribución de energía eléctrica; cables, alambres, bobinados de motores, transformadores y equipos de refrigeración en centros de datos ; y en la fabricación avanzada de productos de consumo y de defensa.

Es tan importante que, en 2025, el Servicio Geológico de Estados Unidos designó al cobre como un mineral "vital para la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos“.

ANGLO AMERICAN

El cobre abunda en el subsuelo, pero no se extrae lo suficiente para satisfacer la demanda. Esto se debe a que los inversores buscan rentabilidades más altas y estables que las que ofrecen actualmente las minas de cobre, y la industria se enfrenta a complejos procesos de obtención de permisos y a la escasez de mano de obra. Nuestro análisis reveló que, para que las nuevas tecnologías sigan desarrollándose y la economía global continúe creciendo, se prevén precios aún más elevados.

Hay pocas opciones aparte de la minería

En Estados Unidos, el creciente esfuerzo por construir centros de datos para sistemas de inteligencia artificial ha generado una enorme demanda de cobre. Los fabricantes de automóviles requieren cobre para los vehículos de combustión interna y entre cuatro y cinco veces más para las baterías y otros componentes de los vehículos eléctricos . Además, a medida que aumentan las temperaturas globales , la demanda de aire acondicionado, que consume mucha energía , también ha crecido en muchas economías emergentes y en desarrollo, lo que requiere cobre en los equipos y más cableado para su funcionamiento.

El reciclaje del cobre existente podría ayudar a reducir la cantidad necesaria de nuevas minas, pero no sería suficiente para satisfacer la creciente demanda. Incluso con supuestos optimistas, descubrimos que el reciclaje podría proporcionar el 35 % del suministro mundial de cobre para 2050, mientras que la minería produciría el 65 % restante.

Sustituir el cobre por otro material tampoco funcionará, al menos a corto y medio plazo. El cobre posee una combinación inigualable de propiedades físicas como conductividad eléctrica, durabilidad y flexibilidad, razón por la cual se popularizó para tantas aplicaciones.

En algunos casos, el aluminio podría sustituirlo , pero no en todos , y eso representaría apenas alrededor del 2% del uso total de cobre.

La fibra óptica también puede sustituir al cobre en ocasiones. Sus fibras de vidrio pueden transmitir más datos con mayor rapidez que los cables de cobre, pero no pueden transmitir energía eléctrica. Los nuevos sustitutos del cobre, como el aluminio ultraconductor, los nanotubos de carbono y el fosfuro de niobio, son prometedores, pero aún se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo.

Circunstancias complicadas para el cobre

La única otra forma de obtener más cobre es extraer más. Pero construir una nueva mina puede llevar entre 20 y 30 años , un período durante el cual los inversores gastan dinero sin obtener aún rentabilidad, y un momento en el que los costos pueden aumentar significativamente con respecto a las estimaciones preliminares.

Para que el crecimiento industrial y económico se mantenga por buen camino en la década de 2030, las nuevas minas deberían estar en la fase de financiación y obtención de permisos ahora mismo. Pero no lo están.

Incluso Resolution Copper, que comenzó hace décadas intentando desarrollar una mina en Arizona, cerca de Phoenix, todavía tiene mucho trabajo por hacer antes de poder comenzar la extracción. Desde 1995, los promotores del proyecto han gastado varios miles de millones de dólares en planificación, permisos y litigios.

Una vez en funcionamiento, podría satisfacer hasta el 25% de la demanda de cobre de Estados Unidos a partir de un yacimiento de mineral de alta concentración ubicado cerca de las líneas de transporte por carretera y ferrocarril existentes.

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Evaluar los efectos ambientales y sociales de los proyectos mineros propuestos es fundamental, pero en muchos países existen niveles de revisión superpuestos con plazos diferentes y variables. Además, muchos aspectos del proceso pueden ser apelados ante los tribunales tanto por quienes apoyan como por quienes se oponen a él. Esto incrementa los costos y genera demoras para los promotores mineros, lo que implica que los consumidores tendrán que esperar más y pagar más por productos y servicios que requieren grandes cantidades de cobre.

Sin embargo, a pesar de que los precios del cobre se encuentran cerca de máximos históricos (más de 13.000 dólares estadounidenses por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres ), los márgenes de beneficio siguen siendo demasiado bajos y las fluctuaciones de precios demasiado volátiles como para que las empresas puedan prever rendimientos fiables de la arriesgada inversión que supone la construcción de nuevas minas.

Desigualdades globales en la producción de cobre

El cobre se produce en un puñado de países, pero se utiliza ampliamente en todo el mundo.

Esto deja al cobre vulnerable a las políticas nacionales sobre importaciones y exportaciones , lo que provoca interrupciones comerciales y fluctuaciones de precios.

Es probable que los países con ingresos per cápita bajos y medios requieran cantidades sustanciales de cobre para impulsar sus economías. Actualmente, países ricos como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea cuentan con aproximadamente 200 kilogramos (440 libras) por persona en infraestructura física existente : cableado eléctrico, sistemas de plomería, elementos arquitectónicos y transporte. Sin embargo, esa cifra se reduce a 9 kilogramos (20 libras) por persona en África y a menos de 1 kilogramo (2 libras) per cápita en India.

Para hacernos una idea de lo que sería posible si se realizara un esfuerzo global significativo para aumentar la disponibilidad de cobre, evaluamos varios escenarios optimistas. Consideramos una concesión de permisos más rápida para nuevas minas, mayores tasas de reciclaje y procesos de extracción más eficientes que los actuales. Pero incluso en ese caso, el desarrollo económico impulsó una demanda que creció mucho más rápido que la oferta disponible .

Las minas existentes tendrán cantidades cada vez menores de mineral disponible y producirán menos cobre en 2050 que en 2025. Aun si todos los yacimientos de cobre conocidos con fechas de apertura de minas conocidas entran en producción según lo previsto, la oferta de cobre no podrá satisfacer la demanda.

En el mejor de los casos, la producción minera mundial alcanzará unos 30 millones de toneladas métricas de cobre al año para 2050. Pero para seguir el ritmo del desarrollo económico mundial, el mundo necesitará 37 millones de toneladas métricas de cobre extraído al año para entonces.

Para satisfacer esa necesidad adicional, será necesario abrir más minas y desarrollar una producción adicional, incluida la extracción de cobre residual de los escombros de antiguas minas que anteriormente se consideraba que contenían demasiado poco cobre como para que valiera la pena procesarlos.

Un papel para el gobierno

Descubrimos que se podría obtener más cobre con mayor rapidez si se simplificaran los trámites de concesión de permisos de manera que se preservaran las normas medioambientales, pero que a la vez ofrecieran a las empresas que proponen nuevas minas cierta previsibilidad en cuanto a la aprobación regulatoria.

Si la sociedad necesita más cobre, y con mayor rapidez, entonces debe aceptar que unos precios más altos y estables son parte de la solución. La especulación contribuye a la volatilidad de los precios, lo que complica las proyecciones financieras, fundamentales para la negociación, y encarece la inversión en los grandes gastos a largo plazo e irreversibles que requieren las nuevas minas.

El alza de los precios del cobre tendrá repercusiones en la economía, elevando los costos de la construcción, la energía y la tecnología. Pero pretender que esos costos se pueden evitar no los hace desaparecer. La falta de inversión en toda la cadena de suministro, desde las minas hasta el procesamiento, se traduce en cuellos de botella en el futuro, como retrasos en las mejoras de la red eléctrica y limitaciones en el crecimiento digital.

*Morgan Bazilian, profesor de Políticas Públicas y Director del Instituto Payne, Escuela de Minas de Colorado

**Adam Charles Simon, profesor Arthur F. Thurnau de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Universidad de Michigan