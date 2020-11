Anuncian nuevo juego de The World Ends With You para Nintendo Switch y PS4

Hace unos días se había dado a conocer una cuenta regresiva de algo relacionado con The Worlds Ends With You, bueno el conteo finalmente ha llegado a cero y desde Square Enix anunciaron un nuevo juego para Nintendo Switch y PS4 bajo el nombre de NEO: The World Ends With You.

El adelanto presenta a los personajes que protagonizarán este juego, y muestra un poco de la jugabilidad que tendrá el título así como sus diferentes escenarios, que tal como la primera entrega se desarrollará por las calles de Tokyo.

“Explora una recreación estilizada de Shibuya, mientras asumes el papel de Rindo quien lucha por su supervivencia y desentrañar los misterios del mortal “Reaper’s Game” en este nuevo RPG de acción para PlayStation 4 y Nintendo Switch”, apunta la descripción del video en Youtube.

The World Ends With You fue un juego desarrollado por Square Enix para la Nintendo DS y que fue producido por Tetsuya Nomura (Kingdom Hearts). El juego fue lanzado en 2007 y posteriormente fue lanzado para dispositivos móviles. De forma más reciente en 2018 el juego llegó a la Nintendo Switch.

De la franquicia también hay anunciada una serie de anime la cual se basará en el primer juego, y que recientemente se conoció que se estrenaría en abril del 2021.