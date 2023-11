Avengers: The Kang Dynasty se quedó sin director planteando dudas sobre el planeado futuro del MCU

Un cambio radical podría estar afectando a los planes iniciales con Avengers: The Kang Dynasty, la próxima película de Los Vengadores.

Luego de que se diese a conocer que Jeff Loveness (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) ya no será el escritor de la película, ahora se reveló que Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) tampoco estará en el proyecto.

De acuerdo a Deadline, la información oficial apunta a que Cretton “decidió alejarse como director de Avengers: Kang Dinasty para enfocarse en otros proyectos de Marvel”. También plantean que la salida será amigable y que “Cretton se mantiene completamente en la familia de Marvel Studios”.

Entre los proyectos en los que trabajo el director se incluye una serie de Disney+ centrada en el superhéroe Wonder Man, así como eventuales secuelas de Shang-Chi.

Obviamente este cambio dará para pensar que el cambio de timón involucrará derechamente a Kang, el villano interpretado por el actor Jonathan Majors, quien en el último tiempo ha visto su carrera marcada por las denuncias en su contra y sus problemas legales.

Por ahora no hay detalles oficiales sobre qué sucederá con The Kang Dinasty o si Kang El Conquistador sigue siendo visto como el próximo gran villano del MCU, algo que podría haber cambiado a partir de los sucesos de la serie Loki o el arribo inminente de personajes como Los Cuatro Fantásticos. ¿Será tiempo de que Doom finalmente demuestre por qué es el mejor villano de Marvel?