Black Adam será “el Harry el Sucio de los superhéroes” según Dwayne Johnson

Una de las presentaciones más esperadas de la Comic-Con de San Diego de 2022 es el panel de Black Adam. Después de todo, no solo se espera que en esa instancia se revele un poco más de la esperada película de DC protagonizada por Dwayne Johnson, sino que por cortesía de algunos rumores e incluso comentarios de algunos involucrados en la cinta ya son varios los fanáticos que están ilusionados con una potencial aparición de Henry Cavill.

Pero mientras Superman vs Black Adam aún permanece en el terreno de los sueños al momento de redactar esta nota, en el contexto del famoso evento de cultura pop “La Roca” compartió un par de nuevos detalles sobre qué ofrecerá su cinta de Teth Adam dirigida por Jaume Collet-Serra.

Como recordarán, Dwayne Johnson lleva varios años tratando de concretar la película de Black Adam por lo que el actor reiteró que el personaje es muy especial para él.

“No hay nada como él. No hay ningún personaje con el que me haya sentido más conectado por una variedad de razones”, dijo Johnson a Den of Geek. “Se siente increíblemente gratificante porque ha pasado mucho tiempo, muchos altibajos”.

Aunque la idea de una película de Black Adam comenzó a discutirse mucho antes de que la mayoría de las cintas de superhéroes que se han estrenado en los últimos años, el proyecto recién llegará este mes octubre por lo que Johnson tiene claro que la cinta debe diferenciarse del resto.

En ese sentido, el ex luchador planteó que su versión de Black Adam será como “el Harry el Sucio de los superhéroes”.

“Este mundo de superhéroes existe desde hace mucho tiempo y es responsable de muchos negocios masivos en nuestra industria”, comentó Johnson. “Es responsable de algunas de las mejores películas de todos los tiempos. Pero ahora tienes a este tipo que, como le gusta llamarlo a nuestro director, es el Harry el Sucio de los superhéroes”.

Si bien la Roca no ha ahondó en esa particular comparación, en el mismo artículo de Den of Geek se explicó que la familia será un tema clave en la película que, además de Black Adam, contará con otras figuras conocidas de los cómics de DC como la Sociedad de la Justicia que en esta encarnación incluirá a Hawkman (Aldis Hodge), Doctor Fate (Pierce Brosnan) two young upstarts: Cyclone (Quintessa Swindell) y Atom Smasher (Noah Centineo).

Así, aunque aún no hay nada oficial, Johnson tanteó que tal como pasó con The Suicide Squad y Peacemaker o The Batman y las series de El Pingüino y Arkham, Black Adam podría dar pie a otras producciones centradas en sus personajes.

“Todo el objetivo era que nuestra película desencadenara un universo más grande, donde pudiéramos presentar la JSA y luego construir a partir de ahí”, explicó Johnson. “Si el público responde a estos personajes, lo que creemos que pasará y ahora vemos que sucede, queremos honrar sus mitologías y construir sus propias historias en términos de spin-offs, películas, programas de televisión y cosas así. Eso siempre fue importante”.

A continuación también pueden revisar algunas nuevas fotos de Black Adam.

Black Adam se estrenará en octubre y su panel en la Comic-Con de San Diego se desarrollará este sábado 23 de julio.