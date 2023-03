Demetrius Grosse será Grim Reaper en la serie de Wonder Man

Otro personaje de los cómics dará el salto al MCU de la mano de la serie de Wonder Man. Se trata de Eric Williams, el hermano de Simon Williams/Wonder Man.

De acuerdo a TV Line, Demetrius Grosse (Fear the Walking Dead) se sumó al reparto de Wonder Man y tendrá la misión de dar vida a de Eric Williams, quien también es conocido como Grim Reaper en los cómics de Marvel.

Por ahora no hay detalles sobre qué papel tendrá Eric Williams en la trama de Wonder Man. De hecho, tampoco hay pormenores de la historia del programa ideado por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) y Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine, Community).

Wonder Man todavía no tiene una fecha de estreno, pero su debut podría retrasarse por el ajuste a la grilla de lanzamientos de Marvel Studios para Disney Plus.