Desarrolladores de A Plague Tale: Requiem pide a los jugadores realizar spoilers

Queda poco para el lanzamiento de A Plague Tale: Requiem, y desde Asobo Studio, desarrolladores del juego, han advertido a los jugadores por los spoilers a la vez que han llamado a evitar hacerlos en redes sociales.

A través de un post en la cuenta de Twitter del juego desde el estudio señalaron que “Te pedimos amablemente que no estropees el juego para que todos puedan disfrutar de la historia completa de Requiem”, agregando que esto no quiere decir que no puedas hablar sobre el juego, pero “queremos que todos ustedes respeten a todos y dejen que puedan experimentar el juego en plenitud”.

Finalmente, mencionan que quienes quieran evitar los spoilers, silencien algunas palabras como ‘A Plague Tale’, ‘Plague Tale’, ‘Amicia’, ‘Hugo’, entre otras.

Posteriormente en otro mensaje señalaron que si algunos reciben la caja del juego antes del lanzamiento “¡les recomendamos encarecidamente que esperen nuestro parche del primer día para experimentar el juego en mejores condiciones!”.

Cabe mencionar que faltando una semana para el lanzamiento ya han comenzado a salir algunos videos de gameplay del juego.

A Plague Tale: Requiem la secuela de A Plague Tale: Innocence tiene programado su lanzamiento para el próximo 18 de octubre y llegará a PC, PS5, Xbox Series y estará disponible desde el día uno en Xbox Game Pass.