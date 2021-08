Doogie Kamealoha propone ser una serie esperanzadora y escapista en tiempos del COVID que reimagina al original

Con un estreno programado en Estados Unidos para el próximo 8 de septiembre, no pocas miradas estarán puestas en lo que resultará de Doogie Kamealoha, el remake de la serie ochentera sobre el niño genio con un trabajo de doctor. El mismo que fue interpretado por Neal Patrick Harris.

Claro que esta historia no será un traspaso directo del original, ya que la historia aquí se traslada hasta Hawái y Doogie Howser es solo un personaje ficticio.

De hecho, Kourtney Kang, la productora que desarrolló a esta nueva serie, explicó en su presentación ante la Asociación de Críticos de Televisión que desde el comienzo la gran interrogante sobre esta versión no tenía relación con la base de la historia. Siempre quiso inspirarse en su propia experiencia familiar en vez de replicar lo que ya se hizo en el original. El problema era encontrar una forma en la que podrían llamar “Doogie” a la protagonista.

En ese sentido, la productora dejó en claro que el personaje principal - una joven de 16 años - es llamada “Doogie” porque la serie original fue vista en televisión por los personajes de esta nueva serie. Y como es una joven niña genio que trabaja como doctora, inevitablemente el sobrenombre le queda a la perfección. “Y al parecer esto es algo que le pasa a doctores jóvenes, ya que les dicen Doogie”, remarcó.

Al mismo tiempo, Kourtney Kang dejó en claro que han estado en contacto con Neil Patrick Harris, ya que necesitan realizar la eventual conexión entre Lahela “Doogie” Kameāloha, su protagonista, con el actor. Y debido al contexto de la historia, este obviamente debería interpretarse a si mismo.

“Trabajé con el por 8 años en How I Met Your Mother, él es muy maravilloso y tan pronto como esto comenzó nos acercamos y él ha apoyado mucho a este proyecto. Intentamos que estuviese la primera temporada, pero con la pandemia y su familia en Nueva York, no funcionó. Pero el estaba como: ¡Temporada dos! Si existe una segunda temporada, me encantaría estar”, explicó la productora. “Nos encantaría tenerlo, los escritores se entusiasman con todas las posibilidades que eso podría dar”, agregó.

Con la historia situada en el Hawái contemporáneo, Doogie Kameāloha, M.D. seguirá la historia del personaje titular, una adolescente (Peyton Elizabeth Lee) que intenta equilibrar su naciente carrera médica como su vida como adolescente. Y en el medio de esa complicada situación también estará su familia: su madre irlandesa (Kathleen Rose Perkins), que es una doctora que supervisa en el hospital, y su padre hawaiano (Jason Scott Lee), quien tiene problemas a la hora de aceptar su su hija ya no es su niña pequeña.

Ese entorno es distinto al de la serie anterior, por lo que desde la producción dejan en claro que esta nueva serie funcionará por su cuenta. “Yo no era personalmente familiar con el original, pero creo que es muy especial que no necesitas ver esa serie para ver y apreciar nuestra reimaginación, pero si viste el original tienes todos estos easter eggs y estos momentos que con suerte mantienen el espíritu del original”, explicó Peyton Elizabeth Lee.

Finalmente, respecto al foco médico, y el contexto mundial del COVID-19 que afecta al mundo, Kang agregó que el tema del coronavirus fue un tema desde el comienzo del desarrollo de la serie, pero decidieron descartarlo.

“Nuestra serie es tan esperanzadora y escapatista, y tan constructiva, que para nosotros el tener este mundo mágico en el que no tenemos que abordar eso, se sintió como la decisión correcta y muy al comienzo todos estuvimos de acuerdo en que esa era la forma en la que había que hacerla”, explicó.

Doogie Kamealoha MD se estrenará en septiembre en la nueva plataforma Star+ de Disney.