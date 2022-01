Ed Brubaker será parte del equipo creativo de la nueva serie animada de Batman

Ed Brubaker, el famoso guionista detrás de cómics como Gotham Central, Batman: The Man Who Laughs, Criminal y Captain America, se sumó al equipo creativo de la próxima serie animada de Batman.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Brubaker encabezará la sala de escritores del programa junto a Bruce Timm (Batman: The Animated Series) y, además de recibir un crédito de productor ejecutivo, también será acreditado como el guionista principal de esta apuesta que será conocida como Batman: Caped Crusader.

Pero si creen que una asociación entre Brubaker y Timm es llamativa, recuerden que el equipo creativo de Batman: Caped Crusader también cuenta con JJ. Abrams (Star Wars: The Force Awakens) y Matt Reeves (The Batman).

Más sobre Batman: Caped Crusader

“Aquí hay algo que pocas personas saben, pero la versión original de Batman: The Animated Series fue una de las cosas que me hizo querer escribir cómics de superhéroes en general, y Batman en particular”, dijo Brubaker. “Si no fuera por lo que Bruce Timm y todos los talentosos escritores y artistas hicieron con ese programa, cosas como mi renovación de Catwoman con Darwyn Cooke (quien trabajó en BTAS) y Gotham Central con Greg Rucka y Michael Lark, nunca hubieran sucedido. Entonces, cuando Bruce Timm me ofreció la oportunidad de trabajar en esta nueva reinvención de Batman con él, James Tucker, J.J. Abrams y Matt Reeves, salté sobre eso”.

“Su visión del programa, con una versión un poco más pulp del personaje, y una nueva forma de ver el mundo de Gotham, ambientada en el pasado pero vista a través de una lente moderna, realmente me convenció, y hasta ahora cada parte de ella me ha convencido”, añadió. “Ha sido una maravilla trabajar en ello. No puedo esperar hasta que el resto del mundo pueda ver lo que hemos estado construyendo los últimos meses en la sala de escritores. Todo lo que puedo decir es que no es lo que nadie espera ... pero en el buen sentido”.

Si bien Batman: Caped Crusader fue anunciada durante el año pasado, aún no hay muchos detalles sobre su propuesta y la nueva información de The Hollywood Reporter solo añadió que esta producción contaría con 10 episodios que serán emitidos mediante Cartoon Network y HBO Max.