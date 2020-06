El autor de los libros de Percy Jackson reiteró su desprecio por las películas

20th Century Fox comenzó a adaptar los libros de la saga Percy Jackson and the Olympians con la idea de crear su propia franquicia al estilo de Harry Potter. Sin embargo, las dos películas que alcanzó a estrenar el estudio bajo ese plan, Percy Jackson y el ladrón del rayo y Percy Jackson y el mar de los monstruos, no dejaron contentos ni a los fanáticos de los libros ni lograron cautivar a una audiencia general por lo que la compañía finalmente decidió renunciar a sus planes con la saga.

Pero aunque ciertamente el estudio no quedó contento con el resultado de las adaptaciones, hay alguien más que hasta el día de hoy desprecia profundamente esas películas: Rick Riordan, el autor de los libros.

Riordan asegura que nunca ha visto las películas pero sostiene que las desprecia porque lo que vio durante el proceso de producción no tenía nada que ver con la propuesta de sus libros.

En ese sentido, si bien el desprecio de Riordan por las películas de Percy Jackson no es algo nuevo, esta semana el escritor decidió revivir sus reparos con miras a lo que será la nueva serie basada en los libros que llegará Disney Plus.

Los descargos de Riordan comenzaron cuando a través de Twitter un usuario le preguntó sobre una escena de Percy Jackson y el ladrón del rayo que estaría censurada en Disney Plus (algo que aparentemente no se ha confirmado). Riordan dijo que no estaba al tanto de la rumoreada censura y añadió que quizás toda la película debería estar censurada.

“No lo sé, pero claramente es un error. Deberían censurar todo el asunto. Solo dos horas de pantalla en blanco”, escribió el autor.

Las palabras de Riordan dieron pie a varios comentarios de sus seguidores y cuando alguien señaló que aparentemente el autor odiaba las películas aún más que algunos fans, el responsable de las novelas aclaró que el tema es doloroso para él.

“Bueno, para ustedes, es un par de horas de entretenimiento. Para mí, es ver el trabajo de mi vida pasar por una picadora de carne cuando les supliqué que no lo hicieran”, escribió. “Así que sí. Pero esta bien. Todo muy bien. Lo arreglaremos pronto”, añadió el autor junto a un emoji de carita feliz.

La oportunidad para arreglar las adaptaciones de la saga a la que se refiere Riordan es la nueva serie de Percy Jackson que está en desarrollo con miras a un estreno en el streaming Disney Plus. Aún no se conocen muchos detalles de ese proyecto, pero parece que el autor confía en lo que podría ser.

Finalmente Riordan terminó sus descargos recalcando que aún no ve las películas y sus criticas provienen de los guiones que leyó, tal como explicó hace un tiempo en su sitio web.

“Finalmente, todavía no he visto las películas, y no planeo hacerlo nunca”, dijo el autor. “Las juzgo tras haber leído los guiones, porque me importa más la historia. Ciertamente no tengo nada en contra de los talentosos actores. No es su culpa. Lamento que hayan sido arrastrados a ese desastre”.