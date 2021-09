El director de Shang-Chi le había pedido a su agente que nunca lo dejara trabajar en una película de Marvel

Desde la semana pasada Destin Daniel Cretton es oficialmente parte del listado de directores que han comandado películas dentro del universo de Marvel Studios, pero aunque hasta ahora la recepción de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ha sido buena, parece que en minuto el responsable de Short Term 12 dudó en formar parte de la franquicia del MCU.

De acuerdo a Insider, en una conferencia de prensa por el estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, el propio Cretton reveló que le pidió a su agente que nunca lo dejara trabajar en una película de Marvel.

La historia del director al respecto arrancó en el contexto de su primera reunión sobre Shang-Chi con Marvel Studios.

“Tenía un miedo personal gigante de entrar en una película como esta”, dijo Cretton. “Cuando hice la propuesta ante Kevin (Feige) me dije simplemente voy a ser yo mismo. Tengo una tendencia a ser presionado para no ser yo mismo. Voy a ser yo mismo en esta presentación y me iré sintiéndome bien por haber hecho eso”.

El plan del director habría marchado sin problemas hasta que los responsables de Marvel Studios le hicieron una pregunta muy directa.

“Me preguntaron: ‘¿Siempre has querido hacer una gran película de Marvel?’”, recordó Cretton antes de remarcar que no sabía si responder o no con sinceridad.

“La verdad es que unas semanas antes de que anunciaran que estaban buscando un director para esta película, tomé una decisión muy real y llamé a mi agente y le dije: ‘No me dejes nunca hacer una película de Marvel’”, señaló Cretton reflejando que en última instancia optó por decir la verdad. “Les expliqué que cuando hicieron el anuncio de Shang-Chi, algo se encendió en mí que me hizo tener que entrar y simplemente tomar una reunión y eso se convirtió en esto”.

Pero, aunque todo resultó bien en última instancia, Cretton recordó que cuando se marchó de la reunión lamentó su sinceridad.

“Cuando estaba bajando en el ascensor tras esa reunión, pensé: ‘Eres un idiota por decir esa última cosa’”, señaló el director.

Si bien Marvel Studios finalmente escogió a Cretton para comandar el debut de Shang-Chi en el MCU, el director también señaló que se animó a tomar el trabajo tras hablar con Ryan Coogler, el director de Black Panther. Después de todo su interés de distanciarse con las películas de Marvel no tenía que ver con el contenido, sino con la escala.

Así, de acuerdo al director, Coogler le explicó que la presión durante el desarrollo de Shang-Chi no vendría por parte de Marvel Studios y aparentemente Cretton posteriormente habría comprobado eso por su cuenta.

“No hay una mentalidad basada en el miedo en este estudio, lo que realmente nos ha permitido correr riesgos, tomar oportunidades y poder inculcar esa misma exploración intrépida a todos los involucrados en esta película. Y creo que esa es una gran razón por la que la película resultó ser la forma en que lo hizo”, concluyó Cretton.