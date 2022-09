El primer vistazo a The Marvels reveló qué pasó después de la escena post-créditos de Ms. Marvel

Durante su panel en la D23, Marvel Studios reveló varios adelantos para sus próximos proyectos. Sin embargo, el estudio solo lanzó los avances para Invasión Secreta y Werewolf by Night, por lo que para todo el resto de las nuevas producciones del MCU quienes no estábamos en la convención de Disney tendremos que conformarnos con descripciones o eventuales filtraciones.

Pero no todo es malo porque aunque todavía no podemos ver metraje de Ant-Man and The Wasp: Quantumania o más material de Black Panther: Wakanda Forever, poco a poco el panorama de los siguientes proyectos del MCU se está aclarando.

Tomen como ejemplo lo que nos convoca aquí: la secuela de Capitana Marvel. Esta nueva película que se llamará The Marvels fue presentada en la D23 por su elenco comandado por Brie Larson como Carol Danvers/Captain Marvel, Iman Vellani como Kamala Khan/Ms. Marvel y Teyonah Parris como Monica Rambeau.

Así, además de abordar la conformación del elenco, se lanzó un primer adelanto exclusivo para los asistentes donde se reveló qué pasó después de la escena post-créditos de Ms. Marvel.

Como recordarán en la escena del final de la serie de Kamala Khan, Ms. Marvel fue transportada a otro sitio y, sin previo aviso, Carol Danvers apareció en su casa.

Bueno, según reporta The Wrap, el avance de la D23 muestra lo que pasó después “ya que Kamala Khan ha sido arrojada al espacio y ha cambiado de lugar con Monica Rambeau y Carol Danvers. Rambeau estaba en un traje espacial caminando fuera de la estación espacial SABRE para investigar una extraña perturbación con Nick Fury, pero ahora el jefe con parche en el ojo se encuentra con las manos ocupadas con una superhéroe adolescente fangirleando por él”.

Aquella situación motivará a Monica y Fury a viajar a la casa de Kamala donde empiezan a teorizar que algo anda mal con el brazalete de la joven ya que “cada vez que usa sus poderes” cambia de sitio con las otras heroínas de The Marvels.

“En un momento, (Kamala) está con su familia y Mónica tratando de entender lo que está pasando. Al siguiente, Carol Danvers está en su sala de estar mientras Kamala está en una nave alienígena chillando mientras Goose the Cat, en realidad un flerken , devora a varios tipos malos”, describe The Wrap.

Aparentemente esa dinámica de The Marvels hará que Carol tenga que aceptar que necesita ayuda y no puede resolver todo sola. No obstante, también tendrá que limar asperezas con Mónica y Kamala simplemente estará feliz de participar.

“Muestra diferentes ideas de lo que significa ser fuerte, lo que significa tener fallas, lo que significa ser un superhéroe (...) Creo que esa película explora eso y elimina un poco la carga de Capitana Marvel (como) ‘está bien, hay muchas otras mujeres talentosas y bellas que pueden ayudar”, comentó Brie Larson.

The Marvels se estrenará en julio de 2023.