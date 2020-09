El remake dramático del Príncipe del Rap ya aseguró dos temporadas

La nueva plataforma de streaming Peacock, enfocada en Estados Unidos por el consorcio NBCUniversal, ya firmó el trato que aseguró la realización de dos temporadas del remake dramático de The Fresh Prince Of Bel-Air, la serie protagonizada por Will Smith y que en Latinoamérica es conocida bajo el nombre de “El Príncipe del Rap”.

La nueva serie, realizada por la productora Westbrook de Smith y Universal Television, surge a partir del trabajo de Morgan Cooper y su co-guionista de la adaptación, Chris Collins. Ambos estuvieron involucrados en esta nueva versión dramática que primero surgió como un fan-film llamado simplemente “Bel Air” que se viralizó tras su presentación en Youtube durante el año pasado.

La noticia fue revelada por el propio Will Smith en conversación con Cooper y Collins.

“Acabamos de cerrar oficialmente el trato con Peacock con un pedido sin precedentes de dos temporadas para su lanzamiento. He estado en este negocio durante treinta años y eso no sucede. Ordenaron dos temporadas completas de Bel-Air según la calidad de la propuesta y el trabajo que ustedes han hecho. Por eso quiero felicitarlos. Estoy entusiasmado", remarcó el “príncipe del rap” original.

En Deadline explicaron que diversas plataformas de streaming se pelearon los derechos del nuevo proyecto, con Peacock y Netflix siendo quienes finalmente disputaron la iniciativa hasta el final.

La nueva iniciativa contará con episodios de una hora y dará un vuelco dramático a la historia del primo Will, desde las calles de Filadelfia, en donde nació y creció, a las mansiones de Bel-Air.