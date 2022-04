El spin-off de A Quiet Place ya tiene un título oficial

En el contexto de su presentación durante la CinemaCon 2022, Paramount reveló el título oficial para la próxima película de A Quiet Place.

Esta cinta dirigida por Michael Sarnoski (Pig) no continuará la historia de la saga principal y más bien se presentará como un spin-off de las películas dirigidas por John Krasinski. En ese sentido, no deja de ser llamativo que esta nueva producción se llame A Quiet Place: Day One (Un lugar en silencio: Día Uno).

Tengan en cuenta que mientras en A Quiet Place — Part II se mostró parte del inicio de la invasión de los criaturas que cazan siguiendo el sonido, el título de esta nueva película podría indicar que su trama no solo enseñaría un poco del origen del mundo de A Quiet Place, sino que se movería completamente en el inicio de la invasión y perfectamente podría funcionar como una precuela para las cintas sobre la Familia Abott.

Pero por ahora eso es solo una especulación y mientras el estreno de A Quiet Place: Day One está planificado para el 22 de septiembre de 2023 en Estados Unidos, se espera que A Quiet Place 3 con Emily Blunt y posiblemente Krasinski como director recién llegue en 2025.