Estas son las escenas eliminadas que incluirá el lanzamiento hogareño de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Pese a que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings llegará a Disney Plus durante el próximo 12 de noviembre, el lanzamiento hogareño de la película no se concretará hasta el 30 de noviembre.

Pero mientras los fanáticos podrán revivir la cinta más reciente del Marvel Studios un poco antes en el streaming, Disney sostiene que el lanzamiento en DVD, 4K y Blu-ray de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings igualmente contendrá varios contenidos adicionales.

Particularmente durante esta semana Disney detalló que la versión hogareña de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings contará con más de diez escenas eliminadas.

Como se había tanteado durante la promoción de la película, estas escenas contarán con un poco más de Razor Fist y también ahondarán más en la dinámica entre Wenwu y Shang-Chi. Todo mientras también habrán más momentos de Trevor Slattery.

Si bien estas secuencias no han sido reveladas hasta ahora, pueden conocer sus títulos y descripciones a continuación:

Están esperando: Shang-Chi y Katy se conectan con Xialing a través de una llamada.

Toma la oportunidad: Katy tiene un momento de determinación durante una batalla.

Disculpa: Años después de su repentina desaparición, Shang-Chi intenta disculparse con Xialing.

Estoy aquí: Shang-Chi y Katy tienen una conversación en el callejón. Katy le asegura a Shang-Chi que siempre lo apoyará.

Charla motivacional: Para cambiar el rumbo, Razor Fist anima a Katy durante una batalla.

Grandeza: Trevor y Katy se unen por pasiones en el auto de escape.

Túnel de escape: La pandilla se desliza por el túnel de escape de Trevor para asegurar un vehículo para su huida.

Dos hijos: Xu Wenwu compara a Shang-Chi y Razor Fist durante una tensa cena.

Postal: Shang-Chi y Xu Wenwu se reúnen como padre e hijo. Shang-Chi deja en claro que no está de acuerdo con la filosofía de Xu Wenwu.

Solo amigos: Katy y Xialing se conocen. Xialing le hace a Katy algunas preguntas personales.

Hazlo tú mismo: Xu Wenwu regresa a su imperio después de que capturan al jefe de Iron Gang.

Además de las escenas mencionadas anteriormente el lanzamiento hogareño de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings contará con un comentario del director Destin Daniel Cretton y el guionista Dave Callaham, un gag reel y dos videos enfocados en el debut de Shang-Chi en el MCU y la relación de ese héroe y Wenwu.

Las ediciones en DVD, 4k y Blu-Ray de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings serán lanzadas el 30 de noviembre.