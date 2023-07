Evan Wells, co-presidente de Naughty Dog se retira luego de 25 años en el estudio

Luego de 25 años el co-presidente de Naughty Dog, Evan Wells, se retirará de la desarrolladora este año según dieron a conocer a través de un comunicado.

Según dio a conocer “la decisión trae consigo emociones abrumadoras y conflictivas, pero me he dado cuenta de que estoy contento con mi tiempo en el estudio y todo lo que hemos logrado juntos durante los últimos 25 años. No podría tener más confianza en la capacidad de Neil para seguir dirigiendo el estudio. Es el momento adecuado para brindarle la oportunidad a él y a los demás miembros del equipo de liderazgo del estudio de dirigir el estudio hacia un futuro exitoso”.

De acuerdo a lo que agregó, “He estado haciendo juegos profesionalmente durante más de 30 años, ¡y Naughty Dog ha sido mi hogar durante más de la mitad de mi vida! He visto crecer este estudio desde el número 14 (¡yo!) durante los 3 días de Crash en 1998 a más de 400 ‘dogs’ en la actualidad”.

En la ocasión tuvo palabras para los juegos que tiene en camino el estudio señalando que “No podría estar más entusiasmado con nuestros proyectos actuales y no poder ver esos juegos completos será difícil. Pero nunca hemos tenido un equipo más fuerte para garantizar que los entregaremos de una manera que establecerá los estándares de la industria y superará todas las expectativas”.

“No tengo ninguna duda de que Naughty Dog alcanzará nuevas alturas y seguirá subiendo el listón del estado del arte”, cierra el mensaje publicado.