God of War Ragnarok: Actor de Kratos se responsabiliza por el retraso hasta 2022

En el marco del último PlayStation Showcase es que fue dado a conocer el primer tráiler de gameplay de God of War: Ragnarok, ocasión en que se confirmó que el lanzamiento del juego no sería hasta el 2022.

Aunque en la ocasión se señaló que las razones tras este retraso eran seguir “lanzar un juego de alta calidad mientras mantenemos la seguridad y el bienestar de nuestro equipo”, el actor que interpreta a Kratos, Christopher Judge tomó la responsabilidad de esto.

A través de Twitter publicó un mensaje, donde explicaba la situación que que en agosto de 2019 debió someter a una operación de rodilla y cadera. “Necesito ser claro. Esto no ha sido aprobado por nadie. Para la querida comunidad de fans: Ragnarok se retrasó por mi culpa. En agosto de 2019 no podía caminar. Tuve que someterme a cirugía de espalda, reemplazo total de cadera y cirugía de rodilla. También me esperaron en la rehabilitación”, escribió a través de la red social.

Según agregó en otro mensaje “Santa Monica Studio nunca dijo nada sobre el retraso, y lo que lo causó”, para finalmente agregar que todos los involucrados en la saga God of War ponen su corazón y alma en cada cuadro que ves”.

Cabe recordar que God of War Ragnarok será el último juego de la saga con ambientación nórdica.