Indy es parte de una persecución en el nuevo clip de Indiana Jones and the Dial of Destiny

Un nuevo vistazo a Indiana Jones and the Dial of Destiny ha sido revelado. Esta semana Disney dio a conocer el primer clip de la quinta película de Indiana Jones mediante el sitio web del Festival de Cannes.

Este clip no revela mucho más de lo que ya se conoce sobre la trama de la película, pero en poco más de un minuto establece la dinámica entre Indiana Jones y su ahijada, Helena, en el contexto de una persecución.

Indiana Jones and the Dial of Destiny fue dirigida por James Mangold (Logan) y mostrará la última incursión de Harrison Ford como el famoso arqueólogo.

El estreno de Indiana Jones and the Dial of Destiny se concretará este 30 de junio.