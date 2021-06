James Wan anunció el inicio de las filmaciones para la secuela de Aquaman

Otra película basada en los cómics de DC ha comenzado su producción. Mientras la cinta de The Flash continúa su rodaje, Shazam: Fury of the Gods está grabándose y Black Adam sigue avanzando, durante esta semana se reveló que Aquaman and the Lost Kingdom finalmente comenzó sus filmaciones.

La esperada secuela de Aquaman también será dirigida por James Wan, quien a través de Twitter anunció el inicio del rodaje de la película con la foto de una claqueta en un entrono congelado.

“Día uno”, fue todo lo que escribió el director junto a la foto y un hashtag en referencia a Aquaman 2.

En ese sentido, aunque aún no está claro qué representa esa locación congelada, cabe señalar que en los cómics Necrus, que es el nombre de producción que aparece en la claqueta, es una ciudad submarina gobernada por un personaje conocido como Mongo y que eventualmente se vio envuelta en una guerra con Atlantis.

Pero aunque hasta el momento no está confirmado si Necrus figurará en la película o será el reino perdido al que hace referencia el nombre oficial de Aquaman 2, solo queda esperar por más detalles de la cinta.

Aquaman and the Lost Kingdom será protagonizada por Jason Momoa como el héroe titular y además de contar nuevamente con Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II y Patrick Wilson como Mera, Black Manta y Ocean Master, respectivamente, incorporará a Pilou Asbæk en un papel que aún no es detallado.

El estreno de Aquaman and the Lost Kingdom está fijado para diciembre de 2022.