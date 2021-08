La acción se apodera de los nuevos vistazos a Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Ya comenzó la cuenta regresiva para el estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, por lo que durante esta semana Marvel Studios dio a conocer dos nuevos acercamientos a la cinta protagonizada por Simu Liu.

El primero de estos vistazos es un tráiler titulado “Run It” donde Shang-Chi explica parte de su historia a propósito del ataque de unos misteriosos rivales.

Así, el héroe titular revela que es el hijo de Wenwu, el líder de la organización conocida como Los Diez Anillos y aclara que, aunque eso no es lo que quería, desde su infancia fue entrenado para convertirse en el arma más poderosa de aquella agrupación.

En ese sentido, este tráiler no solo establece las bases de la historia de origen de Shang-Chi, sino que también revela varias escenas nuevas que abarcan desde la familia del héroe hasta llamativas secuencias de acción.

Sin más preámbulos, pueden ver el nuevo adelanto de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings aquí:

Y si eso no es suficiente para ustedes, Marvel Studios también lanzó un nuevo video enfocado en el detrás de escenas de la película donde particularmente se detalla el trabajo para concretar las escenas de acción que marcarán a esta cinta.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings fue dirigida por Destin Daniel Cretton y se estrenará en septiembre.