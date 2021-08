La búsqueda de respuestas comienza con otro adelanto de la serie de Y: The Last Man

Siguiendo al estreno del primer tráiler de la serie, Hulu dio a conocer otro vistazo a su adaptación de Y: The Last Man.

Así, mientras el primer acercamiento a la adaptación del cómic de Brian K. Vaughn y Pia Guerra se dedicó a establecer las bases de esta historia donde la mayoría de los seres vivos con el cromosoma Y desparecerán de la faz de la Tierra, este nuevo adelanto entrega un poco más de detalles sobre la trama y la travesía que deberán emprender Yorick y Ampersand, el joven y su mono que se posicionarán como los únicos sobrevivientes con el cromosoma Y a esta misteriosa catástrofe.

En ese sentido, este tráiler no solo adelanta a las preguntas que se establecerán en torno a Yorick y Ampersand, sino que tantea otros misterios de la serie como el trabajo de la Agente 355.

La plataforma Hulu no está disponible en Latinoamérica, por lo que la versión original de este adelanto no se puede revisar fuera de Estados Unidos. No obstante, a continuación pueden ver un video que recoge al nuevo avance de Y: The Last Man:

La serie de Y: The Last Man será protagonizada por Ben Schnetzer como Yorick Brown, Diane Lane como Jennifer Brown, Diana Bang como la Dra. Allison Mann y Ashley Romans como la Agente 355, entre otros.

El estreno de este programa está fijado para el 13 de septiembre en Estados Unidos.