La película de The Flash “reinicia todo y no se olvida nada” según Barbara Muschietti

La película en solitario del The Flash protagonizada Ezra Miller lleva varios años en desarrollo y mientras todavía falta un buen tiempo para su estreno programado para 2022, desde ya sus responsables están anticipando que esta entrega podría ser vital para el futuro de las películas de DC.

Después de todo, luego de que en el panel de The Flash en la primera edición de DC FanDome se anticipara que la película dará pie al Multiverso cinematográfico, ahora se apuntó que la travesía del velocista escarlata también podría propiciar una especie de reinicio.

Durante un panel en DC FanDome: Explore the Multiverse la productora de la película de The Flash, Barbara Muschietti, respondió a la pregunta de un fanático que quería saber qué podía esperar de esta nueva producción.

Sin entrar en detalles de la trama, Muschietti comentó que, aunque aparecerán varios personajes de DC en la historia, Barry Allen será el foco y concluyó todo con una intrigante afirmación.

“Bueno, quiero que vayan a verla, así que no voy a contar mucho”, señaló Muschietti. “Pero lo que les diré es que es una montaña rusa. Va a ser divertida y emocionante y hay muchos personajes de DC en ella. Flash es el superhéroe de esta película porque es el puente entre todos estos personajes y líneas de tiempo. Y de alguna manera (la película), reinicia todo y no se olvida nada”.

Mientras la parte de la aparición de muchos personajes de DC ya era evidente com la confirmación de las participaciones del Batman de Michael Keaton y el Batman de Ben Affleck además de las conversaciones para contar con Cyborg, el aspecto del reinicio no deja de ser intrigante y podría reafirmar la propuesta de esta cinta sobre el Multiverso.

Actualmente el estreno de la película de The Flash está fijado para 2022.