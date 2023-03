Las primeras reacciones de John Wick 4 son muy favorables

Solo restan un par de semanas para el estreno de John Wick 4, por lo que como es tradición ya surgieron las primeras reacciones sobre la película por parte de la crítica en Estados Unidos.

Estas reacciones no entran en el terreno de los spoilers, pero a grandes rasgos sostienen que John Wick 4 sería una buena película con impresionantes escenas de acción y actuaciones destacadas de figuras como Donnie Yen.

De hecho, pese a que hay algunos reparos con momentos de la trama, algunos críticos incluso postulan a John Wick 4 como la mejor entrega de la saga del asesino.

John Wick 4 es protagonizada por Keanu Reeves como el asesino titular y también cuenta con actuaciones de Laurence Fishburne, Ian McShane, Lance Reddick, Bill Skarsgard, Clancy Brown, Shamier Anderson, Hiroyuki Sanada, Donnie Yen y Scott Adkins.

La película fue dirigida por Chad Stahelski, el responsable de las entregas anteriores de esta saga, y puedes leer las primeras reacciones sin spoilers sobre su propuesta a continuación:

Brandon Davis de Comicbook: “John Wick 4 es absolutamente genial, de principio a fin. Keanu Reeves encuentra nuevas formas de impresionar con acción deslumbrante y se rodea de increíbles recién llegados a la franquicia. Los capítulos 1-3 fueron construcción de mundo y el Capítulo 4 pone funcionar todo. Una explosión épica en la pantalla grande. ¡CINE!”

Katie Walsh de The L.A. Times: “¡Me gustó mucho John Wick 4! Es increíble recordar que los éxitos de taquilla de las grandes franquicias pueden verse así (bien). Dan Lausten, tienes mi corazón, mi espada, mi lo que sea. No me pareció demasiado larga, puedes ignorar la tradición (¡a quién le importa!). Hay una (1) cosa que odié (porque es tonta)”.

Eric Eisenberg de CinemaBlend: “Tenía mis reservas sobre la duración de casi tres horas de John Wick: Capítulo 4, pero la película se lo gana. Es una epopeya con un ritmo inteligente que nunca deja que la acción se sienta agotadora, y las escenas son fenomenales. Gran elenco de recién llegados a la serie, pero Donnie Yen es el MVP”.

Courtney Howard de Variety: “Fornida, audaz y ruda, John Wick 4 equilibra brillantemente las apuestas con un viaje emocionante absolutamente espectacular y de alto octanaje. Un capítulo altísimo, encendido y abrasador de la saga. Es lo mejor que lo pasarás en el cine este año. Un subidón de pura adrenalina”.

Scott Mendelson de Forbes: “John Wick 4 es, al menos desde un punto de vista técnico, una de las mejores películas de acción de Hollywood jamás realizadas. Es visualmente hermosa con escenarios asombrosamente complicados y creativos. Sinceramente, no sé cómo hicieron con seguridad algunas de estas escenas. Es un logro artístico imponente”.

Vanessa Armstong de Slashfilm: “¡John Wick 4 es la mejor película que he visto en mucho tiempo! Es como una epopeya griega que está, sí, llena de acción (y armas) sin igual, y las escenas son fenomenales. Pero también se trata de relaciones y amor. ¡Qué historia tan impresionante y desgarradora! No puedo esperar a verla de nuevo”.

Simon Thompson de Indiewire: “John Wick 4 es cine de acción en su máxima expresión. Este ballet impresionante, sangriento y balístico ofrece un crescendo desgarrador a una de las mejores franquicias de acción de todos los tiempos. Es poder puro, John Wick 4 es tan emocionante como agotadora. El Wick de Reeves trasciende el estatus de icono”.

Eammon Jacobs de Insider: “Entonces, John Wick 4: Chapter 4. La emocionante acción está perfectamente ejecutada, pero la historia era tonta; por otra parte, todos estamos aquí para ver a Keanu Reeves patear traseros, y lo hace muy bien. A los fanáticos les encantará una escena desenfrenada en particular. (Pista: escopeta Dragon’s Breath)”.

Kirsten de Acuna de Insider: “John Wick 4 es un maldito buen momento. Grandes secuencias de acción y lucha. Donnie Yen es una adición INCREÍBLE a la franquicia. Es un punto culminante de la película. Muchas sorpresas en este que va a ofrecer un final divisivo. Ve esta en IMAX”.

Hunter Bolding de That Hashtag Show: “John Wick: Capítulo 4 es una de las mejores películas de acción de la historia. Mi mandíbula golpeó el suelo al menos seis veces. Una sección que involucra una escopeta Dragon’s Breath es solo la bondad de una película de acción en su máxima expresión. Donnie Yen se roba el espectáculo. Fácilmente el mejor de la serie”.

Liz Shannon Miller de Consequence: “El tiempo de ejecución de tres horas deJohn Wick 4 tiene mucho sentido cuando es *tan* intensa. El tercer acto solo... simplemente glorioso”.

The Nerds of Color: “¡John Wick 4 es la entrega más ÉPICA de la franquicia! Si bien es un poco larga y tiene algunos problemas de ritmo y puntos de historia innecesarios, la película nunca es aburrida. Justo cuando las cosas se vuelven obsoletas, Chad Stahelski y Keanu Reeves encuentran la manera de absorberte de nuevo”.

Therese Lacson de Collider: “John Wick 4 es un festival de asesinatos sangriento y lleno de acción, ¡y eso es lo que lo hace buena! Normalmente no me gusta tanta acción en mis películas, pero Stahelski hace que cada cuadro cuente. Sí, es ridículo. Sí, es la lógica de los videojuegos. Sí, es muy extra. Sí, voy a verla de nuevo!”

John Wick 4 se estrenará en cines este 23 de marzo.