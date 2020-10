Marc Maron quiere que Netflix concluya GLOW con una película

Antes de la pandemia el plan de Netflix era finalizar la historia de GLOW con la cuarta temporada de la serie. Sin embargo, pese a que el streaming ya había dado luz verde para realización de ese ciclo e incluso se había filmado poco más de un episodio antes de la suspensión de la producción por el COVID-19, esta semana se anunció que Netflix finalmente optó por cancelar el programa.

El streaming justificó su decisión apuntando a lo didicil que sería concretar una serie como GLOW en medio de la pandemia, pero eso no ha sido suficiente para contentar a los fanáticos y el elenco de esa apuesta.

En ese sentido, ante el abrupto anuncio de la cancelación, Marc Maron realizó una transmisión en vivo por Instagram donde le pidió a Netflix que no dejara la historia de GLOW sin un final y cerrara la historia de la serie con una película.

“Terminemos con una película de Netflix de dos horas. Denle a los showrunners, al elenco y a los escritores la oportunidad de terminar la historia en una película, ¿verdad? Entonces todo está bien. Eso eliminaría la presión financiera y los escritores podrían resolverlo, podríamos filmar”, dijo Maron (vía Indie Wire). “Lo que pasa con la filmación de una película es que cuando tienes todo el guión de filmación puedes ahorrar dinero en la filmación. Creo que podrían hacerlo en menos tiempo del que se necesitaría para filmar el programa”.

De acuerdo a lo que se ha revelado hasta ahora, GLOW no habría sido cancelada ni por problemas de audiencia ni presupuesto sino que porque la pandemia haría muy complicada su producción. No obstante, el actor que interpretó a Sam Sylvia dio a entender que también habría un factor económico en juego.

“La razón que me dieron los showrunners fue básicamente financiera, ya que no querían pagar para mantener vivos los sets. Tenemos dos oficinas y escenarios de sonido en alquiler. Habíamos hecho dos episodios y medio el día de la suspensión”, dijo Maron. “Me dijeron que no querían pagar el costo de mantener los equipos durante otros seis o siete meses para comenzar la producción. Así que eso es lo que escuchamos. Honestamente, ¿quién sabe? Los protocolos que tienen ahora, sé que se están filmando muchas cosas, pero tenemos un gran elenco y equipo. ¿Quién sabe dónde vamos a estar en enero?”

Por ahora no existen señales de que el deseo de Maron pueda convertirse en realidad, pero como señaló el propio actor lo que pasará a futuro sigue siendo todo un misterio debido a la contingencia.