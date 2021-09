Si bien aún faltan varios días para la realización de la ceremonia principal de los Premios Emmy, durante este fin de semana se desarrolló la premiación del apartado de Artes Creativas de esos galardones y se comenzaron a entregar algunos reconocimientos a las series nominadas.

En ese contexto, Marvel Studios consiguió sus primeros Emmys gracias a WandaVision. La serie centrada en Wanda Manximoff estaba nominada en varias categorías y finalmente se quedó con tres reconocimientos: “Mejor Música y letras originales” por “Agatha All Along” en el episodio Breaking The Fourth Wall, “Mejores Disfraces de fantasía / ciencia ficción” por el capítulo Filmed Before A Live Studio Audience y “Mejor Diseño de producción para un programa narrativo (media hora)”.

Marvel Studios ha tratado en varias oportunidades de conseguir galardones con sus apuestas para la pantalla grande y aunque solo lo ha logrado tres Premios de la Academia con Black Panther, su primera incursión oficial en la pantalla chica ya le otorgó tres reconocimientos de los premios más famosos de la televisión.

Pero claro, aunque esto es todo un hito para el popular MCU, de todas maneras cabe recordar que WandaVision no fue la serie más galardonada en el apartado de Artes Creativas de los Emmys y, según recoge Deadline, The Queen’s Gambit finalmente se quedó con la producción con más triunfos gracias a 9 reconocimientos. Todo mientras The Mandalorian y Saturday Night Live consiguieron 7 premios respectivamente, Ted Lasso se quedó con 3 Emmys y Netflix salió como la plataforma con más victorias.

Aunque este fin de semana se revelaron los ganadores de varias categorías, todavía falta conocer el resultado de las nominaciones que son consideradas más llamativas y se revelarán en el contexto de la ceremonia principal de los Premios Emmy este 19 de septiembre.