Neo: The World Ends with You llegará a la Epic Games Store el 28 de septiembre

Todo parece apuntar a que el próximo 28 de septiembre Neo: The World Ends with You llegará a PC a través de la Epic Games Store.

La información proviene desde el sitio de Square Enix, donde entre los titulares se apunta la llegada del juego, a la vez que dice que las pre-order ya están disponibles. A pesar de esto, al intentar ingresar al enlace despliega un error.

Por su parte, a través de la Epic Games Store, el juego aún no aparece, pero dado el anuncio en la página de Square Enix, resulta probable que pronto aparezca. Por el momento se desconoce si será exclusivo en PC de Epic Games o si llegará a otras plataformas como Steam.

Neo: The World Ends with You se lanzó en julio pasado para Nintendo Switch y PS4.