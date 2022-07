Prepárense para regresar a Shadyside porque Netflix estaría trabajando en más películas de Fear Street. Como recordarán durante el año pasado el streaming quiso cambiar un poco su modelo de estrenos y optó por lanzar a una trilogía completa en el curso de un mes.

Aquellas películas (Fear Street Part One: 1994, Fear Street Part Two: 1978, Fear Street Part Three: 1666) actualmente son conocidas como la trilogía de Fear Street y están inspiradas serie de libros homónima de R.L Stine.

En ese sentido, aunque Netflix aún no anuncia sus planes para la saga que en español es conocida como La Calle del Terror, el propio Stine habría revelado la existencia de proyectos al respecto.

Concretamente, durante una entrevista con Yahoo Entertainment, Stine contó que no está al tanto del futuro cinematográfico de Goosebumps. No obstante, habría escuchado” rumores” sobre más películas de Fear Street.

“Todavía se habla de más películas de Goosebumps, y también he escuchado rumores sobre más películas de Fear Street para Netflix, porque a las primeras les fue muy bien el verano pasado”, dijo el autor. “Esas películas me sorprendieron un poco, porque todas tenían clasificación R, ¡y nunca he hecho nada con clasificación R! Todos esos adolescentes estaban siendo acuchillados. Yo estaba como, “¡De repente, tengo una película slasher!”

Si bien estos dichos del autor perfectamente podrían haber quedado en la categoría de rumores, desde el portal Bloody Disgusting le añadieron un poco más de peso a las palabras de Stine y reportaron que según sus fuentes efectivamente hay planes para más películas de Fear Street bajo el amparo de Netflix.

Por ahora se desconoce cuántas nuevas películas de Fear Street intentaría realizar Netflix. No obstante, es posible que si estos rumores son verdaderos el streaming anuncie algo al respecto en la próxima edición de su evento de novedades, Tudum, que se desarrollará en septiembre.