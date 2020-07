Ray Fisher reiteró sus comentarios contra Joss Whedon

Al parecer Ray Fisher no pretende retractarse ni olvidar las declaraciones que realizó contra Joss Whedon un par de semanas atrás.

Este sábado el actor que interpretó a Cyborg en Justice League participó en un panel de la convención virtual JusticeCon y, además de hablar sobre el “Snyder Cut”, reiteró sus comentarios contra el director que tomó las riendas de las refilmaciones de la película.

Al ser consultado respecto a cómo se diferenciaban sus experiencias de trabajo con Zack Snyder y Joss Whedon, Fisher ni siquiera quiso comparar a ambos directores

“No quiero compararlos de ninguna forma”, dijo Fisher. “Pero lo que diré sobre la situación de Joss Whedon es que, obviamente, expresé algunas palabras muy fuertes y algunos comentarios muy fuertes sobre Joss Whedon, y cada una de esas palabras, cada uno de esos comentarios, es verdad”.

Como recordarán, a comienzos de julio, Fisher realizó una publicación en Twitter diciendo que Whedon fue e “fue grosero, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable” en las refilmaciones de Justice League.

“Me tomó dos años y medio obtener toda la información que necesito para poder construir ese algo que sea lo suficientemente fuerte como para que la gente no pueda descartarlo”, dijo Fisher sobre sus acusaciones contra Whedon. “Vamos a llegar al corazón de todo. Y si algo de lo que dije sobre ese hombre es falso, lo invito de todo corazón a demandarme por difamación, a demandarme por calumnias“.

Hasta ahora Joss Whedon no se ha pronunciado sobre los comentarios de Fisher, pero otro involucrado en la publicación inicial del actor, el productor Jon Berg, salió a negar las acusaciones del intérprete de Cyborg.

“Su negación de la situación, su negación de la habilitación de esa situación, fue estúpida, fue sorda y fue completamente irrespetuosa con la situación”, dijo Fisher sobre la defensa de Berg. “Ese hombre tiene miedo. Él también debería estarlo, porque vamos a llegar al corazón de la cuestión”.

“Y si se tiene en cuenta, él no negó que hubiera ningún comportamiento no profesional. No negó saber acerca de ningún comportamiento individual. Dijo que ‘nosotros', es decir, suponiendo ‘Geoff Johns y yo', ‘no permitimos ningún comportamiento no profesional’. Puedes ver esa declaración y decir que es una declaración instintiva de un individuo que está asustado”, argumentó Fisher.

Hasta ahora el actor no ahondando más en los comportamientos que Whedon habría tenido mientras estaba trabajando en Justice League tras la salida de Zack Snyder, pero el actor se ha dedicado a apoyar a otras personas que han hablado contra el creador de Buffy the Vampire Slayer y señaló que no podría abordar más detalles sobre el tema por su contrato.