Samsung respondió que solucionará los problemas de rendimiento en sus aplicaciones con una actualización

Recientemente se informó que el software del Servicio de optimización de juegos (GOS), estaba afectando el rendimiento de más de 10 mil aplicaciones en varios smartphones de Samsung. Finalmente, la compañía se ha pronunciado al respecto sobre este problema.

Kelly Yeo, portavoz de Samsung, le dijo a The Verge: “Valoramos los comentarios que recibimos sobre nuestros productos y después de una cuidadosa consideración, planeamos lanzar una actualización de software pronto para que los usuarios puedan controlar el rendimiento mientras ejecutan aplicaciones de juegos”.

El software había afectado a múltiples aplicaciones populares como TikTok y Genshin Impact, por lo que Samsung debía responder tarde o temprano a sus usuarios. No obstante, el software no afectó a aplicaciones de evaluación comparativa como 3DMark, lo que significa que este tipo de herramientas posiblemente no reflejen con precisión el rendimiento real de los teléfonos.

“Nuestra prioridad es ofrecer la mejor experiencia móvil para los consumidores”, añadió Yeo. “El Servicio de optimización de juegos (GOS) ha sido diseñado para ayudar a las aplicaciones de juegos a lograr un gran rendimiento mientras administra la temperatura del dispositivo de manera efectiva. GOS no gestiona el rendimiento de las aplicaciones que no son de juegos”.

De momento, la compañía surcoreana no ha confirmado cuando llegará esta actualización ni tampoco abordó por qué aplicaciones comparativas como 3DMark no han sido afectadas por el software.