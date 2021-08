Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings apunta a la parte alta de Marvel Studios con su valoración en Rotten Tomatoes

Quizás no debutó con 100% de aprobación como sucedió semanas atrás con The Suicide Squad, sin embargo, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings llegó a Rotten Tomatoes con una recepción bastante positiva.

Durante este lunes el popular indexador de críticas habilitó la página de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tras la publicación de las primeras reseñas sobre la película y consignó que hasta la mañana de este lunes un 94% de las críticas valoraban de manera positiva a la nueva producción de Marvel Studios.

Dicha valoración habría bastado para posicionar a Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings entre las entregas mejor valoradas del MCU ya que solo habría quedado detrás de Black Panther (97%) y habría equiparado al volumen de críticas favorables de Iron Man (94%) y Avengers: Endgame (94%).

No obstante, a medida que se fueron sumando más reseñas, aquel porcentaje disminuyó un poco y al momento de la redacción de esta nota Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings cuenta con un 91% de valoraciones positivas en base a 82 reseñas. Todo junto a un consenso que dice: “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings no están completamente libre de la fórmula familiar de Marvel, pero esta emocionante historia de origen expande el MCU en más de un sentido”.

Si bien la valoración de Shang-Chi por parte de la crítica podría volver a cambiar, considerando al 91% de valoraciones positivas que ostenta actualmente, la nueva película protagonizada por Simu Liu permanece posicionada en la parte alta de la recepción del MCU en Rotten Tomatoes y solo está tras Black Panther (97%), Iron Man (94%), Avengers: Endgame (94%), Thor: Ragnarok (93%), Spider-Man: Homecoming (92%) y Guardianes de la Galaxia (92%).

Además está a la par con The Avengers (91%) y, si quieren considerar a las series realizadas por Marvel Studios, la película Shang-Chi está por debajo de Loki (92%) pero también empató con la recepción de WandaVision (91%).

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se estrenará en septiembre.