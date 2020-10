Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ya terminó sus filmaciones

Marvel Studios no planea estrenar Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings hasta julio del próximo año, sin embargo, durante este fin de semana se reveló que la próxima película de la compañía ya terminó sus filmaciones.

Mediante su cuenta de Instagram Destin Daniel Cretton, el director de la película, anunció que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings finalmente concluyó su rodaje.

Obviamente Cretton no reveló nada concreto sobre la apuesta de la película y solo compartió una foto con su esposa Nikki Chapman, su hermana Joy, y la actriz Zhang Meng.

Mientras Cretton complementó su publicación con fotos junto a Simu Liu y Zhang Meng en sus historias, el actor que tendrá la misión de interpretar a Shang-Chi también compartió una imagen anunciando el fin de las filmaciones.

“¡¡¡Hicimos un bebé!!! Estamos ansiosos por presentarlo al mundo en 9 meses ... 😍😍😍”, señaló Simu Liu junto a una foto con el director.

Originalmente el estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings estaba fijado para inicios de 2021, pero debido a la pandemia la película tuvo que suspender sus filmaciones y eventualmente Marvel Studios optó por aplazar todo su calendario de estrenos dejando el debut de la cinta para julio de 2021. Una fecha que obviamente seguirá sujeta a lo que pase con la pandemia.