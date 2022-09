Sony calificó como “inadecuada” la propuesta de Microsoft para conservar a Call of Duty en Playstation

Días atrás les contamos que Phil Spencer, el jefe de Xbox, había asegurado que Call of Duty seguirá disponible para PlayStation por “varios años” pese a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Pero aunque esa parecía una buena señal tanto para los usuarios de PlayStation como para las organizaciones que están regulando la adquisición de Activision Blizzard, parece que aquel acuerdo no sería tan atractivo para Sony.

Después de todo, durante esta semana el CEO de PlayStation, Jim Ryan, señaló que Microsoft no habría ofrecido una extensión para la permanencia de Call of Duty en las consolas de PlayStation y solo habría reafirmado los términos previos de un acuerdo que establecía que el popular juego continuaría en esas consolas por tres años más.

“No tenía la intención de comentar sobre lo que entendí como una discusión comercial privada, pero siento la necesidad de dejar las cosas claras porque Phil Spencer trajo esto al foro público”, dijo Ryan en una declaración a Games Industry.biz . “Microsoft solo ha ofrecido que Call of Duty permanezca en PlayStation durante tres años después de que finalice el acuerdo actual entre Activision y Sony. Después de casi 20 años de Call of Duty en PlayStation, su propuesta fue inadecuada en muchos niveles y no tuvo en cuenta el impacto en nuestros jugadores. Queremos garantizar que los jugadores de PlayStation continúen teniendo la experiencia de Call of Duty de la más alta calidad, y la propuesta de Microsoft socava este principio”.

Si bien sería sencillo dejar a esta disputa como una tensión entre compañías por una popular franquicia de videojuegos, el tema del futuro de Call of Duty no es menor ya que sería un factor a considerar para las entidades reguladoras que tienen que aprobar o desechar la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft.