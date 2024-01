Tekken 8 modifica sus características de accesibilidad ante cuestionamientos

Faltan sólo unos días para la llegada de Tekken 8 y el juego realizará una serie de cambios en sus opciones de accesibilidad tras una serie de cuestionamientos y preocupaciones.

Todo comenzó luego de que personas que comenzaron a utilizar una de las opciones de accesibilidad del juego comenzarán a sentir migrañas al probar la opción. Tras esto, es que surgieron cuestionamientos, puntualmente a una opción para daltónicos que creaba una imagen ‘rayada’ de los personajes.

Morgan Baker, responsable de accesibilidad en EA, fue uno de los que cuestionó la opción señalando que “Por favor, dejad de etiquetarme en los filtros de rayas de Tekken 8 para daltónicos. Ya me ha provocado una migraña no puedo permitirme otra ahora mismo, o algo peor. Os lo agradezco”.

En la misma lionesa, el especialista en accesibilidad Ian Hamilton apuntó “El tweet de Tekken que circula NO muestra algo que sea bueno para la accesibilidad. Ya ha perjudicado activamente a varias personas. NO lo compartas. Si sabes que eres fotosensible de algún modo, no lo veas”, a la vez que cuestionó su utilidad para los daltónicos, “si tienes acromatopsia, eres sensible al brillo y al contraste. Los filtros no son la forma de enfocar el daltonismo en general, los otros filtros también tienen problemas, por ejemplo, el de tritanopia cambiaba todo a verde y morado no es útil para la tritanopia”.

Ante todo esto, es que Katsuhiro Harada, productor de Tekken señaló que se realizarán cambios ante las preocupaciones a la vez que mencionó que era sólo un trabajo en progreso.

“Mucha gente ha estado hablando sobre las características de accesibilidad en la demo de Tekken 8. En realidad, eso era sólo un trabajo en progreso, así que lo hemos modificado bastante para intentar abordar algunos de los problemas y asegurarnos de que funcione mejor para una variedad más amplia de personas”.