The Witcher cambiará al actor detrás de Eskel en la segunda temporada

The Witcher retomó las filmaciones de su segunda temporada un tiempo atrás, pero pese a que la serie ha conseguido avanzar con su rodaje en plena pandemia, el cambio su cronograma de producción finalmente propició un cambio en el elenco.

Según recoge Deadline, durante esta semana se reveló que Thue Ersted Rasmussen dejó la serie y Basil Eidenbenz (Victoria and The Athena y X Company) lo reemplazará en el rol del brujo Eskel.

Rasmussen se incorporó al elenco de The Witcher con miras a la segunda temporada y pese a que alcanzó a filmar escenas durante la parte de la producción que se realizó entre febrero y marzo, finalmente optó por dejar al programa debido a las complicaciones de agenda propiciadas por la pandemia.

“Lamentablemente, debido a la reprogramación por el Covid-19, no interpretaré a Eskel en The Witcher”, escribió Rasmussen en su cuenta de Instagram. “Es desgarrador, por supuesto, pero sobre todo me siento feliz y agradecido por los días que pude pasar en el set a principios de este año. Todos estaban extremadamente comprometidos y apasionados por el proyecto y fue una experiencia verdaderamente inspiradora”.

Si bien el anuncio de este cambio en el elenco de la segunda temporada de The Witcher recién se concretó durante esta semana, desde el sitio Radanian Intelligence sostienen que Eidenbenz ya ha filmado escenas importantes para la serie.