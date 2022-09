Un video muestra el desarrollo de la serie de “El problema de los tres cuerpos”

Durante “Tudum”, su evento de novedades, Netflix presentó un acercamiento a El problema de los tres cuerpos, su nueva serie de ciencia ficción que llevará a la pantalla chica a la novela homónima de Liu Cixin.

Esta serie fue comandada por David Benioff y D.B. Weiss, los showrunners de Game of Thrones, quienes en el video que podrán ver más adelante explican algunas de las bases y ambiciones de esta producción.

La serie de El problema de los tres cuerpos (conocida como The 3-Body Problem en inglés) contará con un elenco compuesto por Liam Cunningham y John Bradley, quienes ya habían trabajado con Benioff y Weiss en Game of Thrones, además de Jovan Adepo (Watchmen), Tsai Chin (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) y Eiza González (Baby Driver), entre otros.

La adaptación de El problema de los tres cuerpos debutará en 2023 mediante Netflix y ya terminó el rodaje de su primer ciclo.