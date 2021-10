Una predicción estima que Disney Plus podría tener más suscriptores que Netflix en 2025

Si todo marcha de acuerdo a la predicción más reciente de Digital TV Research, Disney Plus podría ser el streaming más popular del mundo en 2025.

En un estudio recogido por The Hollywood Reporter, esa firma de investigación sostiene que Disney Plus alcanzaría los 284,2 millones de suscriptores en 2026. Todo mientras Netflix llegaría a los 270,7 millones de suscriptores en ese mismo año.

Así, el streaming de la Casa de Mickey Mouse podría destronar al que actualmente es el streaming más popular en 2025.

“Tres plataformas controlarán casi la mitad de las suscripciones a SVOD del mundo para 2026″, dice el reporte de Digital TV Research. “Disney Plus será el mayor ganador, superando a Netflix en 2025. Disney Plus agregará 140 millones de suscriptores entre 2021 y 2026 para llevar su total a 284 millones. Aproximadamente 121 millones de suscriptores de Disney Plus (43 por ciento de su total) en 2026 estarán en los 13 países asiáticos bajo la marca Hotstar”.

Por supuesto, aunque un crecimiento de Disney Plus no parece descabellado ante su oferta de contenido de populares franquicias como Star Wars y Marvel, cabe señalar que este pronóstico eso solo una estimación y en un pronóstico a principios de este 2021 Digital TV Research tenía otras estimaciones que anticipaban 294 millones de suscriptores para Disney Plus en 2026 y 286,0 millones de suscriptores para Netflix en ese mismo año.