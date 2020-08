Una selección de 10 imperdibles de Netflix en septiembre

Aunque la pandemia de coronavirus paralizó durante meses a la industria, en Netflix tienen en carpeta tanto material, que sus estrenos originales de septiembre superan a la media habitual de sus lanzamientos mensuales.

Es decir, en la plataforma de streaming no solo presentarán a la nueva película de Charlie Kaufman, sino que también harán lo propio con una nueva aventura familiar basada en Sherlock Holmes protagonizada por Millie Bobby Brown y una serie que funcionará como una precuela a ese gran clásico cinematográfico conocido en Latinoamérica como “Atrapado Sin Salida”.

Sumen en el camino al estreno de Parasitos, la gran ganadora de los Premios Oscar de este año, y un par de series animadas, lo que les dará una variada gama de lanzamientos.

A continuación encontrarán una selección de estrenos de Netflix para septiembre de 2020.

Pienso en el final

Estreno: 4 de septiembre

Tras trabajar en la animación stop-motion en el proyecto de Anomalisa, el autor Charlie Kaufman volverá al cine con una propuesta original para el servicio de streaming que dirigió y escribió a partir del libro ’I’m Thinking of Ending Thing’ de Iain Reid.

La propuesta de esta adaptación presentará cómo las apariencias engañan en torno a una mujer (Jessie Buckley) que es acechada por la duda que se une a su flamante novio (Jesse Plemons), a quien decide acompañar en un viaje a la remota granja de sus suegros (Toni Collete y David Thewlis). En el camino, los límites de la realidad serán puestos a prueba de una forma inesperada en este drama psicológico que es uno de los lanzamientos más llamativos de la plataforma durante este mes.

Parásitos

Estreno: 1 de septiembre

¡Respeto! La primera película en ganar el Premio Oscar como mejor película y mejor película extranjera llegará al servicio de streaming para presentar la cautivante historia de la pobre familia Kim, quienes a punta de su ingenio embaucador comienzan a parasitar a una acaudalada familia.

Dirigida por Bong Joon-ho, quien también ganó la máxima estatuilla de la Academia por su guión, Parasitos es una de las mejores películas de la última década, tanto por el tenor de su realización cinematográfica, como por la conjugación de todos sus componentes, incluido el notable trabajo de su elenco encabezado por Song Kang-ho, colaborador habitual del director. Es la mejor película que podrán ver en el servicio a partir de septiembre.

Ratched

Estreno: 18 de septiembre

Esta nueva serie original producida por Ryan Murphy (Nip/Tuck, American Horror Story, Pose) es una precuela de “Atrapado Sin Salida” (One Flew Over the Cuckoo’s Nest), el clásico cinematográfico protagonizado por Jack Nicholson. El foco, tal como lo indica su título, será la enfermera Ratched, quien esta ocasión será interpretada por Sarah Paulson, para dar cuenta de los primeros días de Mildred en el manicomio.

La serie profundizará en aspectos de su personalidad y los “avances” en los tratamientos psiquiátricos después de la Segunda Guerra Mundial, contando con un elenco que también incluye a Cynthia Nixon, Judy Davis, Sharon Stone, Amanda Plummer, Corey Stoll y Vincent D’Onofrio.

El diablo a todas horas

Estreno: 16 de septiembre

Dirigida por Antonio Campos (Simon Killer, Christine), esta película original del servicio de streaming será protagonizada por Tom Holland (Spider-Man: Far From Home), quien interpreta a un joven que perdió a sus padres (Bill Skarsgård y Haley Bennett) en extrañas circunstancias.

Y mientras ese pasado lo sigue marcando, el protagonista de este “drama gótico” tendrá que lidiar con una pareja traicionera (Riley Keough y Jason Clarke), un sheriff corrupto (Sebastian Stan) y un extraño predicador (Robert Pattinson) que viven en su mismo pueblo.

Memorias de Idhún

Estreno: 10 de septiembre

La exitosa trilogía de libros de fantasía y aventura escritos por la española Laura Gallego fue adaptado como un serie con inspiración anime que girará en torno a los problemas que surgen luego de que un Nigromante se adueña del mágico mundo de Idhún.

Todo comenzará a cambiar una vez que dos jóvenes terrícolas se unen a la lucha para proteger a los idhunitas refugiados en la Tierra. La adaptación fue realizada por Netflix y la productora Zeppelin TV, tomando como base los diseños de los cómics realizados por Estudio Fénix para la editorial SM.

Enola Holmes

Estreno: 23 de septiembre

Millie Bobby Brown (Stranger Things) es la protagonista de esta película original de Netlix que gira en torno a las aventuras de una hermana menor de Sherlock, el clásico personaje literario creado por Sir Arthur Conan Doyle.

Su historia comenzará en el cumpleaños número 16 de Enola, quien descubrirá que su madre ha desaparecido y no existe pista alguna sobre su paradero. A partir de ahí, Enola escapará del cuidado de sus famosos hermanos mayores, iniciando una travesía a través de Londres en medio de una peligrosa conspiración. El elenco incluirá también a Henry Cavill como Sherlock Holmes, Sam Claflin como Mycroft Holmes y Helena Bonham Carter como la madre de Enola.

Close Enough

Estreno: 14 de septiembre

Esta serie animada para adultos es un original de HBO Max en Estados Unidos, pero llegará a Latinoamérica a través de Netflix para presentar a esta nueva creación de J. G. Quintel, cuya obra más conocida es The Regular Show.

Su historia presentará a una pareja casada que intenta tiene problemas para dejar atrás sus días de fiesta, ya que ahora siendo treintones, tienen la responsabilidad de cuidar a su pequeña hija. Al mismo tiempo, toda su historia está marcada por sus amigos, quienes están todos divorciados.

Lejos

Estreno: 4 de septiembre

En esta nueva serie de ciencia ficción, Hilary Swank tiene la tarea de interpretar a Emma Green, quien se une a una tripulación internacional en una peligrosa misión a Marte. Algo que le exige dejar atrás a su marido y a su hija adolescente.

El primer episodio es dirigido por Ed Zwick, conocido por su trabajo en Gloria, Leyendas de Pasión, El Último Samurai y Diamantes de Sangre.

Jurassic World: Campamento Cretácico

Estreno: 18 de septiembre

Esta realización de Universal Pictures, DreamWorks Animation y Amblin Television es la primera serie animada basada en el mundo de los dinosaurios que surgió con Jurassic Park.

En el caso de esta propuesta de animación digital, todo girará en torno a un campamento en el otro lado de la Isla Nublar, en donde seis adolescentes quedan atrapados luego de que los dinosaurios logran escapar del parque. Y a partir de ahí, tendránque unirse para sobrevivir.

Sneakerheads

Estreno: 25 de septiembre.

En esta nueva serie de comedia nos presentarán a tres amigos de la universidad que se introducen en el mundo de los coleccionistas, revendedores y especialistas en restauración de zapatillas.

Claro, para muchos estas son solo un implemento de vestir, pero no faltan aquellos que se desviven por mantener inmaculadas a aquellas piezas que pueden terminar costando una fortuna.

También llegarán en septiembre: