Vuelve Trevor Slattery: Ben Kingsley será parte de la nueva serie de Marvel Studios sobre Wonder Man

La serie enfocada en Wonder Man está comenzando a tomar forma y es que aunque aún no sabemos quién interpretará a Simon Williams en esta nueva serie de Marvel Studios, recientemente se reveló que una cara conocida del MCU será parte del programa.

Siguiendo el retorno del personaje en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Variety reveló que Ben Kingsley aparecerá nuevamente como Trevor Slattery en la serie de Wonder Man.

Por ahora no hay detalles concretos sobre qué hará Trevor en la historia de esta nueva serie. No obstante, además de recordar que Slattery es un actor al igual que Simon Williams en los cómics, cabe destacar que Variety dice que el personaje que se hizo pasar por el Mandarín en Iron Man 3 tendrá un papel relevante en la trama y su aparición en la serie reforzaría los reportes respecto a que el programa sería una sátira de Hollywood.

La serie de Wonder Man será comandada por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) y se estrenará en Disney plus en una fecha que aún no es detallada.