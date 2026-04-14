BYD reporta incendio en centro de pruebas en Shenzhen sin víctimas

El fabricante chino de vehículos eléctricos BYD informó un incendio ocurrido en una de sus instalaciones en Shenzhen, específicamente en un estacionamiento destinado a vehículos de prueba y unidades fuera de servicio. El incidente se registró durante la madrugada de este martes 14 de abril y fue rápidamente controlado por equipos de emergencia, sin dejar personas lesionadas.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la compañía y autoridades locales, el fuego se originó en una estructura de estacionamiento multinivel ubicada en el distrito de Pingshan, donde se emplaza el principal complejo industrial de BYD. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una densa columna de humo y llamas de gran magnitud, lo que generó preocupación inicial respecto a la seguridad de los vehículos eléctricos.

A major fire broke out at a factory in Chinese electric vehicle company BYD.



BYD said there were no casualties, and the fire occurred during the construction of insulation outside the factory. pic.twitter.com/6ipvsZxNyb — Tsla Chan (@Tslachan) April 14, 2026

Sin embargo, la empresa fue enfática en aclarar que el área afectada no corresponde a zonas de producción ni a vehículos en uso por clientes, sino a unidades destinadas a pruebas internas o ya descartadas. En esa línea, reportes preliminares descartaron que el incendio estuviera relacionado con fallas en baterías o problemas de calidad en sus modelos eléctricos.

Las primeras investigaciones apuntan a que el origen del siniestro estaría vinculado a trabajos externos de construcción realizados en el lugar, lo que refuerza la tesis de un incidente puntual y no asociado a la tecnología de los vehículos.

A pesar de la rápida contención del fuego, el evento tuvo repercusiones en el mercado, con una leve caída en las acciones de la compañía tras conocerse la noticia. Analistas señalan que este tipo de incidentes suele generar sensibilidad entre inversionistas, especialmente en el contexto de la creciente expansión global de la electromovilidad.

Apr 14: a fire broke out at a multi-story parking structure for storing test and scrapped vehicles inside BYD’s facility in Shenzhen’s Pingshan District at around 2:48am.



🔥 pic.twitter.com/rox7DPkwBk — Byron Wan (@Byron_Wan) April 14, 2026

Expertos también recuerdan que los incendios en vehículos eléctricos presentan características distintas a los de combustión interna, ya que pueden prolongarse más tiempo y requerir protocolos específicos para su extinción, debido al comportamiento de las baterías.

El incidente ocurre en un momento clave para BYD, que continúa consolidándose como uno de los mayores fabricantes de vehículos electrificados a nivel mundial, mientras acelera su expansión internacional y el desarrollo de nuevas tecnologías.