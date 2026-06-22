Camionetas: la revolución que avanza en silencio

En 2016 el segmento de las camionetas concentraba el 15,3% de las ventas totales de vehículos livianos y medianos en Chile con 47.249 unidades vendidas. De ellas, el 57,7% se concentraba en solo cuatro marcas: Mitsubishi, Toyota, Nissan y Ford. El otro 42,8% se repartía entre las 12 marcas que ofrecían pick-up en nuestro país.

La oferta también era menor. Entre modelos y versiones había un total de 164 y donde solo existían diésel y gasolina. Obviamente eran las con opción a petróleo las que dominaban con 83,2% de las ventas (16,8% eran de gasolina).

Una década más tarde el panorama es completamente diferente. Según el último informe de Anac, el segmento de las camionetas acapara el 20,4% de la comercialización de vehículos nuevos en lo que va del año; el 54,7% de eso lo acaparan los primeros cuatro lugares (Mitsubishi, GWM, Toyota y Ford) y el 45,3% restante debe distribuirse en las otras casi 30 marcas que tienen oferta de pick up en el país.

Pero la torta no sólo debe repartirse entre más marcas, sino en el 56% de aumento de modelos y versiones, llegando a más de 250, y entre nuevas energías, ya que no hoy no sólo basta con tener diésel o gasolina, sino que se amplía a eléctricas 100% (BEV), híbridas enchufables, híbridas convencionales y microhíbridas.

Eso sí, el diésel sigue siendo el rey, con el 81,8% de las preferencias. Desde Anac explican que ese porcentaje no ha bajado pues las flotas en el sector de la minería siguen siendo el “gran cliente” y ahí las híbridas de gasolina no pueden entrar.

Pero sí las 100% eléctricas o, en un futuro, las híbridas diésel. Por eso el segmento de las pick-up está viviendo una silenciosa revolución.

CRISTIAN VARGAS A REGISTRO DIGITAL

“Creo que estamos viendo una transformación gradual más que un reemplazo inmediato. Hoy la camioneta diésel sigue siendo la principal herramienta de trabajo para muchos clientes, especialmente en minería, construcción, agricultura y operaciones en zonas alejadas. Sin embargo, cada vez más empresas están evaluando el costo total de operación, los objetivos de sustentabilidad y las restricciones ambientales que probablemente veremos en los próximos años”, explica Felipe Schmauk, product genius de JAC.

Por su parte, María de la Paz Terán, Gerente de Marketing Tattersall Automotriz, señala que, “Tal y como está ocurriendo en el segmento de los SUV, hoy las camionetas también son protagonistas de esta migración hacia la electromovilidad, con una oferta muy potente que no sólo cumple las expectativas de una camioneta a combustión, sino que además agrega un tremendo valor a los usuarios gracias a su avanzada tecnología, seguridad, equipamiento y por supuesto, el ahorro en costos operativos que de por sí, supone un gran plus en el camino hacia la electrificación de una flota, por ejemplo.

Estela López

Pero no todo apunta a la minería. Esa amplia oferta de productos y ese aumento en la participación de mercado en los últimos años también responde a las necesidades del cliente, que hoy no solo ve a la camioneta como una herramienta de trabajo.

“El segmento de las pick-ups ha evolucionado de manera muy significativa. Hoy ya no responde únicamente a una necesidad de trabajo, sino que reúne perfiles de uso cada vez más diversos: clientes comerciales, emprendedores, familias y personas que buscan un vehículo para actividades recreativas o de aventura. Esa transformación ha elevado las expectativas en seguridad, conectividad, confort y desempeño, sin perder atributos esenciales como la capacidad de carga, el remolque y la robustez”, enfatiza Felipe Alvarado, Brand Manager de Ford.

¿Seguirán creciendo las ventas del segmento de las camionetas en el corto plazo? La verdad, es que es difícil que tenga un salto tan importante como el de los SUV, pero lo que queda claro que en oferta de producto aún no está todo dicho.