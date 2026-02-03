Cinco millones de historias sobre ruedas: el recorrido del Mazda CX-5

Mazda Motor Corporation informó que el CX-5 llegó a las cinco millones de unidades producidas y vendidas a nivel mundial. La cifra transforma a este modelo en el tercero de la marca en alcanzar ese volumen, después del Mazda 323/3 y el MX-5, y marca un momento relevante dentro de su desarrollo como fabricante global.

El CX-5 fue presentado en 2011, durante el Salón del Automóvil de Frankfurt, y desde entonces se convirtió en un punto de partida para una nueva generación de SUV de la marca. Fue el primer modelo en integrar de forma completa la tecnología SKYACTIV junto al lenguaje de diseño Kodo–Alma en Movimiento, elementos que luego se expandieron al resto del portafolio.

Desde su llegada al mercado, el CX-5 se ha vendido en más de 100 países y regiones. En ese camino ha recibido distintos reconocimientos, entre ellos el premio Auto del Año en Japón en 2012, Auto Familiar del Año en los Women’s Worldwide Car of the Year 2017 y varias distinciones Top Safety Pick+ del IIHS en Estados Unidos, ligadas a estándares de seguridad.

Presencia sostenida en Chile

En el mercado chileno, el CX-5 se comercializa desde 2012 y supera las 40 mil unidades vendidas. Su trayectoria ha sido destacada por la prensa especializada, que lo reconoció como Mejor SUV en los premios Los Mejores 2018, otorgado por este medio.

Ricardo Saavedra, gerente comercial de Mazda Chile, comentó que “los cinco millones de unidades alcanzados por el CX-5 a nivel mundial confirman el buen desempeño que ha tenido este modelo, algo que también se refleja en Chile, donde se mantiene dentro del top 5 de ventas del segmento SUV y como referente entre los modelos de origen japonés, según cifras de ANAC”.