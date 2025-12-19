Crecimiento de las ventas impulsa al mercado de motocicletas en 2025

El mercado de motocicletas en Chile mostró un desempeño positivo durante 2025. Según cifras de la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM), al cierre de noviembre se registran 25.122 unidades comercializadas, lo que representa un crecimiento acumulado de 4,1 % en comparación con el mismo período del año anterior.

La Región Metropolitana concentró el mayor volumen de ventas, con más del 66% de participación acumulada, seguida por las regiones de Valparaíso, Biobío, Coquimbo y La Araucanía, evidenciando una demanda transversal a nivel nacional.

En el análisis mensual, noviembre registró un aumento de 16,4 % en las ventas, impulsado principalmente por motocicletas urbanas y de baja cilindrada, que continúan liderando las preferencias del mercado por su eficiencia y accesibilidad.

Desde la asociación indicaron que estos resultados reflejan una recuperación gradual del sector, consolidando a la motocicleta como una alternativa relevante dentro del sistema de movilidad en distintas regiones del país.