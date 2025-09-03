¿Cuáles son los autos más vendidos en Chile en 2025?

La Tercera - 20141201 - Venta de Automoviles - 17 Junio 2013 Venta de Automoviles 17 Junio 2013 Venta de Automoviles Venta de Automoviles - Santiago - Metropolitana - Chile - Andres Perez - Andres Perez - VENTA DE AUTOS NUEVOS - LOTEO DE AUTOS NUEVOS - ACOPIO DE AUTOS NUEVOS -

Las cifras del reporte de agosto entregadas por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) no fueron lo positivas para la industria que habían sido en los últimos cinco meses, pues mostraron una caída en sus ventas durante agosto.

La comercialización de vehículos livianos y medianos se contrajo 3,1%, en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando las 27.462 unidades inscritas.

La venta de camionetas creció 4,2% en el mes y los vehículos comerciales hicieron lo propio, en 5,7%, en comparación con el mismo periodo del año anterior. La baja general, entonces, se explica porque los vehículos de pasajeros retrocedieron 11%, y los SUV, 3,9% durante agosto.

Entre las explicaciones expuestas por la ANAC por el bajo desempeño, destacan “la débil expansión que ha experimentado la actividad económica, junto a la desconfianza reinante y el aumento en las tasas de interés y requisitos para acceder al financiamiento”.

Además, analizó que en agosto, “muchos compradores prefieren esperar la llegada del mes de septiembre para poder aprovechar el año modelo 2026.

Pese a esto, el acumulado anual aún se mueve en terreno positivo, gracias al alza de 2,1% con 199.999 unidades matriculadas en los primeros ocho meses.

El primer lugar como el vehículo más vendido en el año pertenece nuevamente a la Toyota Hilux, con 649 unidades comercializadas en el mes, para un total de 5.733. Le siguen otra vez la Mitsubishi L200 (565 y 5.495) y la GWM Poer (537 y 4.855).

Top 10 autos vendidos 2025

Toyota Hilux: 5.733 Mitsubishi L200: 5.495 GWM Poer: 4.855 Peugeot Partner: 4.471 Suzuki Baleno (hatchback): 4.394 Chery Tiggo 2: 4.195 Kia Soluto: 3.768 Chevrolet Groove: 3.401 Ford Ranger: 3.222 Omoda C5: 3.170

Marcas más vendidas en 2025