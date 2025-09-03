¿Cuáles son los autos más vendidos en Chile en 2025?
El reporte de agosto de la ANAC mostró una caída en las ventas de agosto, aunque no golpeó tanto al acumulado anual, que se mantiene al alza, con casi 200 mil unidades.
Las cifras del reporte de agosto entregadas por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) no fueron lo positivas para la industria que habían sido en los últimos cinco meses, pues mostraron una caída en sus ventas durante agosto.
La comercialización de vehículos livianos y medianos se contrajo 3,1%, en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando las 27.462 unidades inscritas.
La venta de camionetas creció 4,2% en el mes y los vehículos comerciales hicieron lo propio, en 5,7%, en comparación con el mismo periodo del año anterior. La baja general, entonces, se explica porque los vehículos de pasajeros retrocedieron 11%, y los SUV, 3,9% durante agosto.
Entre las explicaciones expuestas por la ANAC por el bajo desempeño, destacan “la débil expansión que ha experimentado la actividad económica, junto a la desconfianza reinante y el aumento en las tasas de interés y requisitos para acceder al financiamiento”.
Además, analizó que en agosto, “muchos compradores prefieren esperar la llegada del mes de septiembre para poder aprovechar el año modelo 2026.
Pese a esto, el acumulado anual aún se mueve en terreno positivo, gracias al alza de 2,1% con 199.999 unidades matriculadas en los primeros ocho meses.
El primer lugar como el vehículo más vendido en el año pertenece nuevamente a la Toyota Hilux, con 649 unidades comercializadas en el mes, para un total de 5.733. Le siguen otra vez la Mitsubishi L200 (565 y 5.495) y la GWM Poer (537 y 4.855).
Top 10 autos vendidos 2025
- Toyota Hilux: 5.733
- Mitsubishi L200: 5.495
- GWM Poer: 4.855
- Peugeot Partner: 4.471
- Suzuki Baleno (hatchback): 4.394
- Chery Tiggo 2: 4.195
- Kia Soluto: 3.768
- Chevrolet Groove: 3.401
- Ford Ranger: 3.222
- Omoda C5: 3.170
Marcas más vendidas en 2025
- Toyota: 15.880
- Suzuki: 14.903
- Hyundai: 13.581
- Kia: 12.242
- Chevrolet: 11.734
- Ford: 10.293
- Peugeot: 10.180
- GWM: 9.775
- Mitsubishi: 7.797
- Changan: 7.676
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.