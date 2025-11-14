OFERTA ELECCIONES $990
    ¿Cuáles son los nuevos colores favoritos para los vehículos?

    Tras años dominados por paletas neutras y acromáticas, la industria automotriz entra en un ciclo más expresivo, con tonos cálidos, naturales y emocionales, según el reporte Automotive Color Trends.

     

    Después de un largo período en que los grises, blancos y negros fueron protagonistas absolutos, el color retoma su espacio en el diseño automotor.

    El nuevo informe global Automotive Color Trends 2025–2026, elaborado por BASF, confirma un cambio profundo, con los fabricantes apostando por tonalidades cálidas, matizadas y conectadas con la emocionalidad humana, reflejo de una necesidad creciente de equilibrio en un contexto tecnológico acelerado.

    La colección presentada para este nuevo ciclo se aleja de los tonos fríos que dominaron la última década y se orienta hacia rojizos, malvas, marrones suaves y pigmentos multicromáticos, todos desarrollados con materiales reciclados. Esta propuesta apunta a una movilidad más sostenible y empática, donde el color funciona como puente entre innovación y bienestar.

    El informe también revela la relevancia estratégica del color en la industria. En 2024, cerca del 70% del mercado global de pinturas automotrices correspondió a recubrimientos aplicados directamente en la fabricación de vehículos nuevos. Esto refuerza el rol del color y de las superficies como elementos clave en la identidad de marca y en la experiencia del usuario.

    Europa, Medio Oriente y África presentan un giro notable con un azul vibrante que mezcla reflejos verdes y violetas. Según Mark Gutjahr, Director Global de Diseño de Color Automotriz de BASF Coatings, esta tonalidad “ofrece una visión armoniosa para las superficies automotrices con soluciones inclusivas y con visión de futuro”.

    En Asia Pacífico, la tendencia deja atrás los acromáticos y amarillos suaves para destacar un metálico cálido con reflejos blancos brillantes, una combinación que comunica innovación y calma.

    En América, en tanto, la evolución apunta hacia colores más expresivos, con un café sofisticado que reinterpreta la neutralidad desde una mirada colectiva. “El diseño de hoy tiene menos que ver con la autoría individual y más con la expresión colectiva”, añade Gutjahr.

