¿Cuáles son los vehículos más vendidos en Chile en enero de 2026?
El primer mes del año muestra un cambio importante en los primeros lugares de la lista general, de acuerdo al último informe de la ANAC.
El 2026 comenzó con una baja en la venta de vehículos nuevos en Chile. En el primer mes del año se comercializaron 25.301 unidades, una baja de 2,1% respecto al mismo período de 2025, cuando hubo 25.834 patentamientos.
Por segmento, la categoría de los SUV continuó con su dominio, registrando un crecimiento de 7,8%, con 13.658 unidades, por sobre las camionetas pick-up, que crecieron un 2,4% con 5.593 inscripciones, los vehículos comerciales (-24,8%, con 2.008) y los de pasajeros (-19,6%, con 4.042 unidades).
De acuerdo al informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), se produjo un importante cambio en el primer lugar, donde la Mitsubishi L200 desplazó del primer lugar a la Hilux, líder en los últimos tres años.
La camioneta de la marca de los diamantes totalizó 855 unidades durante enero, mientras que la Toyota bajó al tercer puesto (617), por detrás también de la GWM Poer (794).
A continuación, el listado por segmento de los vehículos más vendidos en Chile durante enero de 2026.
Top 10 general
- Mitsubishi L200: 855
- GWM Poer: 794
- Toyota Hilux: 617
- Ford New Ranger: 525
- Peugeot Partner: 496
- Suzuki Fronx: 470
- Suzuki Baleno HB: 467
- Kia Sonet: 456
- Kia Soluto: 445
- MG ZX: 412
Top 5 camionetas
- Mitsubishi L200: 855
- GWM Poer: 794
- Toyota Hilux: 617
- Ford New Ranger: 525
- Maxus T60: 285
Top 5 vehículos comerciales
- Peugeot Partner: 496
- JAC Sunray: 115
- Chevrolet N400 Max: 101
- Mercedes Benz Sprinter: 100
- Maxus C35: 81
Top 5 vehículos de pasajeros
- Suzuki Baleno HB: 467
- Kia Soluto: 445
- Hyundai Grand i-10: 354
- Suzuki Swift: 330
- Chevrolet Sail: 267
Top 5 SUV
- Suzuki Fronx: 470
- Kia Sonet: 456
- MG ZX: 412
- Omoda C5: 406
- Chery Tiggo 2: 403
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.