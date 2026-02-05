¿Cuáles son los vehículos más vendidos en Chile en enero de 2026?

El 2026 comenzó con una baja en la venta de vehículos nuevos en Chile. En el primer mes del año se comercializaron 25.301 unidades, una baja de 2,1% respecto al mismo período de 2025, cuando hubo 25.834 patentamientos.

Por segmento, la categoría de los SUV continuó con su dominio, registrando un crecimiento de 7,8%, con 13.658 unidades, por sobre las camionetas pick-up, que crecieron un 2,4% con 5.593 inscripciones, los vehículos comerciales (-24,8%, con 2.008) y los de pasajeros (-19,6%, con 4.042 unidades).

De acuerdo al informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), se produjo un importante cambio en el primer lugar, donde la Mitsubishi L200 desplazó del primer lugar a la Hilux, líder en los últimos tres años.

La camioneta de la marca de los diamantes totalizó 855 unidades durante enero, mientras que la Toyota bajó al tercer puesto (617), por detrás también de la GWM Poer (794).

A continuación, el listado por segmento de los vehículos más vendidos en Chile durante enero de 2026.

Top 10 general

Mitsubishi L200: 855

GWM Poer: 794

Toyota Hilux: 617

Ford New Ranger: 525

Peugeot Partner: 496

Suzuki Fronx: 470

Suzuki Baleno HB: 467

Kia Sonet: 456

Kia Soluto: 445

MG ZX: 412

Top 5 camionetas

Mitsubishi L200: 855

GWM Poer: 794

Toyota Hilux: 617

Ford New Ranger: 525

Maxus T60: 285

Top 5 vehículos comerciales

Peugeot Partner: 496

JAC Sunray: 115

Chevrolet N400 Max: 101

Mercedes Benz Sprinter: 100

Maxus C35: 81

Suzuki Baleno

Top 5 vehículos de pasajeros

Suzuki Baleno HB: 467

Kia Soluto: 445

Hyundai Grand i-10: 354

Suzuki Swift: 330

Chevrolet Sail: 267

Top 5 SUV