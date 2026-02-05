SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    ¿Cuáles son los vehículos más vendidos en Chile en enero de 2026?

    El primer mes del año muestra un cambio importante en los primeros lugares de la lista general, de acuerdo al último informe de la ANAC.

     
    MAGROUND GmbH

    El 2026 comenzó con una baja en la venta de vehículos nuevos en Chile. En el primer mes del año se comercializaron 25.301 unidades, una baja de 2,1% respecto al mismo período de 2025, cuando hubo 25.834 patentamientos.

    Por segmento, la categoría de los SUV continuó con su dominio, registrando un crecimiento de 7,8%, con 13.658 unidades, por sobre las camionetas pick-up, que crecieron un 2,4% con 5.593 inscripciones, los vehículos comerciales (-24,8%, con 2.008) y los de pasajeros (-19,6%, con 4.042 unidades).

    De acuerdo al informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), se produjo un importante cambio en el primer lugar, donde la Mitsubishi L200 desplazó del primer lugar a la Hilux, líder en los últimos tres años.

    La camioneta de la marca de los diamantes totalizó 855 unidades durante enero, mientras que la Toyota bajó al tercer puesto (617), por detrás también de la GWM Poer (794).

    A continuación, el listado por segmento de los vehículos más vendidos en Chile durante enero de 2026.

    Top 10 general

    • Mitsubishi L200: 855
    • GWM Poer: 794
    • Toyota Hilux: 617
    • Ford New Ranger: 525
    • Peugeot Partner: 496
    • Suzuki Fronx: 470
    • Suzuki Baleno HB: 467
    • Kia Sonet: 456
    • Kia Soluto: 445
    • MG ZX: 412

    Top 5 camionetas

    • Mitsubishi L200: 855
    • GWM Poer: 794
    • Toyota Hilux: 617
    • Ford New Ranger: 525
    • Maxus T60: 285

    Top 5 vehículos comerciales

    • Peugeot Partner: 496
    • JAC Sunray: 115
    • Chevrolet N400 Max: 101
    • Mercedes Benz Sprinter: 100
    • Maxus C35: 81
    Suzuki Baleno

    Top 5 vehículos de pasajeros

    • Suzuki Baleno HB: 467
    • Kia Soluto: 445
    • Hyundai Grand i-10: 354
    • Suzuki Swift: 330
    • Chevrolet Sail: 267

    Top 5 SUV

    • Suzuki Fronx: 470
    • Kia Sonet: 456
    • MG ZX: 412
    • Omoda C5: 406
    • Chery Tiggo 2: 403
    Más sobre:NoticiasAnacVentas vehículosIndustria AutomotrizSUVCamionetasVehículos pasajerosVehículos comercialesMitsubishi L200GWM PoerToyota HiluxFordPeugeotSuzukiKiaMG

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Conaf refuerza monitoreo de incendios forestales en seis regiones ante aumento de temperaturas

    Argentina y EE.UU. firman acuerdo comercial y de inversiones

    Carabineros decomisa casi un centenar de camisetas falsas de Coquimbo Unido

    Subtel ordena a proveedores de internet bloquear a Magis TV y todas sus versiones

    Crean una red social solo para bots de Inteligencia Artificial: por qué los científicos sienten que es un peligro

    Raphael regresa a Chile con show en el Gran Arena Monticello

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Conaf refuerza monitoreo de incendios forestales en seis regiones ante aumento de temperaturas
    Chile

    Conaf refuerza monitoreo de incendios forestales en seis regiones ante aumento de temperaturas

    Carabineros decomisa casi un centenar de camisetas falsas de Coquimbo Unido

    Cinco sujetos detenidos por venta ilegal de medicamentos: incautaron 9 mil dosis en la región Metropolitana

    Argentina y EE.UU. firman acuerdo comercial y de inversiones
    Negocios

    Argentina y EE.UU. firman acuerdo comercial y de inversiones

    Subtel ordena a proveedores de internet bloquear a Magis TV y todas sus versiones

    Rio Tinto y Glencore desisten de fusión que los ubicaba en el top mundial del cobre

    Crean una red social solo para bots de Inteligencia Artificial: por qué los científicos sienten que es un peligro
    Tendencias

    Crean una red social solo para bots de Inteligencia Artificial: por qué los científicos sienten que es un peligro

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Joaquín Niemann se mantiene en el top 10 tras el segundo día de competencia en el LIV Golf de Riad
    El Deportivo

    Joaquín Niemann se mantiene en el top 10 tras el segundo día de competencia en el LIV Golf de Riad

    Garnero aplaude la gestión de Buljubasich en la UC: “Estamos muy contentos con el mercado de pases que hizo el club”

    En vivo: El Betis de Pellegrini recibe al Atlético de Madrid por los cuartos de final de la Copa del Rey

    La Switch 2 recibe a Indiana Jones, Fallout y Final Fantasy VII Rebirth en un Nintendo Direct cargado de anuncios
    Tecnología

    La Switch 2 recibe a Indiana Jones, Fallout y Final Fantasy VII Rebirth en un Nintendo Direct cargado de anuncios

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Raphael regresa a Chile con show en el Gran Arena Monticello
    Cultura y entretención

    Raphael regresa a Chile con show en el Gran Arena Monticello

    Ugo Bienvenu, director de Arco: “Hice esta película para que las personas sueñen con el mundo en el que quieren vivir”

    Cómo llegan Bad Bunny y Green Day al show del Super Bowl

    Lula afirma que la vuelta de Maduro a Venezuela “no es prioritaria” y sí “fortalecer la democracia”
    Mundo

    Lula afirma que la vuelta de Maduro a Venezuela “no es prioritaria” y sí “fortalecer la democracia”

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    El drama que conmueve a EE.UU.: Las claves del aparente secuestro de la madre de la presentadora de TV Savannah Guthrie

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra
    Paula

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca