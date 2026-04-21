¿El fin de las detenciones en viaje? Marca china patenta un inodoro integrado al auto

En la competitiva industria de los autos eléctricos en China y en el mundo, las marcas ya no solo luchan por ofrecer más autonomía o pantallas más grandes; ahora, la batalla se traslada a la comodidad más extrema (y personal).

Seres, el fabricante conocido por su estrecha colaboración con Huawei, ha registrado una patente que ha dejado boquiabierto al sector: un inodoro integrado en el habitáculo del vehículo.

Según los documentos de la administración de propiedad intelectual de China, el sistema no es un simple orinal portátil. Se trata de una estructura oculta que, mediante un comando de voz o la pulsación de un botón, despliega un asiento de inodoro desde debajo de uno de los asientos de los pasajeros.

Para garantizar la higiene y el confort, la patente detalla un sistema de ventilación específico con un tubo de escape que canaliza los olores hacia el exterior del coche. Además, cuenta con un elemento calefactor giratorio diseñado para evaporar la orina y secar otros residuos, reduciendo así el volumen de desechos que se almacenan en un tanque inferior, el cual debe vaciarse manualmente.

Aunque pueda parecer una idea extraña, esta innovación responde a dos tendencias clave. Una de ellas es la diferenciación en el mercado, muy necesaria con cientos de modelos eléctricos similares en China. Así, funciones inusuales como sistemas de karaoke, neveras o asientos de masaje con “gravedad cero” son vitales para atraer compradores.

La otra está vinculada con el futuro autónomo de los vehículos. Seres visualiza un futuro donde el auto sea una extensión del hogar. En viajes largos por autopista o en atascos interminables, disponer de un baño privado evita paradas innecesarias y aumenta la autonomía percibida por el usuario.