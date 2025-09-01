El homenaje de Land Rover a Winston Churchill con un Defender ultra exclusivo

El 2 de septiembre de 1945, con la rendición de Japón luego del lanzamientos de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, se dio por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Ochenta años después de ese hito, la División Works Bespoke de Land Rover Classics le hace un homenaje a uno de los personajes más importantes del conflicto bélico que marcó el siglo XX: el primer ministro británico, Winston Churchill.

Se trata de una versión actualizada del Land Rover Series I que la marca le regaló al político por su 80° cumpleaños en 1954, llamada Classic Defender V8 Churchill Edition.

El regreso del icónico todoterreno se ha limitado a solo 10 unidades nada económicas.

El exterior está revestido con el inconfundible color Bronze Green, replicado en las llantas de acero de 16″, la parrilla metálica, el paragolpes galvanizado y un marco negro mate en los faros. Detalles simbólicos, como la etiqueta “UKE 80” en los guardabarros y exclusivas insignias traseras, refuerzan su identidad histórica.

En el interior, predomina la elegancia británica: tapizados en cuero Bridge of Weir verde (Bottle Green) contrastan con elementos en piel Windsor Ebony. Un toque distintivo es el reloj del tablero: esfera azul con una franja roja, inspirado en la champaña favorita de Churchil, el Pol Rogerl. La experiencia combina nostalgia con sofisticación artesanal.

Bajo el capó se encuentra un motor V8 de 5.0 litros, que genera entre 405 y 415 Hp y 515 Nm, asociado a una caja automática de ocho marchas ZF. El chasis ha sido afinado con muelles Eibach, frenos de alto rendimiento, dirección revisada y neumáticos todoterreno, logrando aceleraciones de 0 a 100 km/h en 5,9 s (versión 90) y una velocidad punta cercana a los 170 km/h.

Diseñado por el programa Works Bespoke, cada unidad es restaurada y personalizada artesanalmente en el Reino Unido (con apoyo técnico en Alemania y Suiza), partiendo de un Defender fabricado entre 2012 y 2016. Las opciones de carrocería incluyen Station Wagon 90, 110 y Soft Top 90, esta última con capota de lona factible de abrirse parcialmente para disfrutar del aire sin perder protección, gracias a puntos de anclaje adicionales.

¿Los precios? Parten de 232.500 libras esterlinas ($304 millones, aproximadamente) para la versión 90, 242.500 libras ($317 millones) para el Soft Top y 246.000 libras ($322 millones) para el 110 Station Wagon.