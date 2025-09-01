SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

El homenaje de Land Rover a Winston Churchill con un Defender ultra exclusivo

Para su cumpleaños número 80 le obsequiaron un Series I, el que ahora restauran en solo 10 unidades, cuyo valor supera los $300 millones.

 

El 2 de septiembre de 1945, con la rendición de Japón luego del lanzamientos de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, se dio por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Ochenta años después de ese hito, la División Works Bespoke de Land Rover Classics le hace un homenaje a uno de los personajes más importantes del conflicto bélico que marcó el siglo XX: el primer ministro británico, Winston Churchill.

Se trata de una versión actualizada del Land Rover Series I que la marca le regaló al político por su 80° cumpleaños en 1954, llamada Classic Defender V8 Churchill Edition.

El regreso del icónico todoterreno se ha limitado a solo 10 unidades nada económicas.

El exterior está revestido con el inconfundible color Bronze Green, replicado en las llantas de acero de 16″, la parrilla metálica, el paragolpes galvanizado y un marco negro mate en los faros. Detalles simbólicos, como la etiqueta “UKE 80” en los guardabarros y exclusivas insignias traseras, refuerzan su identidad histórica.

En el interior, predomina la elegancia británica: tapizados en cuero Bridge of Weir verde (Bottle Green) contrastan con elementos en piel Windsor Ebony. Un toque distintivo es el reloj del tablero: esfera azul con una franja roja, inspirado en la champaña favorita de Churchil, el Pol Rogerl. La experiencia combina nostalgia con sofisticación artesanal.

Bajo el capó se encuentra un motor V8 de 5.0 litros, que genera entre 405 y 415 Hp y 515 Nm, asociado a una caja automática de ocho marchas ZF. El chasis ha sido afinado con muelles Eibach, frenos de alto rendimiento, dirección revisada y neumáticos todoterreno, logrando aceleraciones de 0 a 100 km/h en 5,9 s (versión 90) y una velocidad punta cercana a los 170 km/h.

Diseñado por el programa Works Bespoke, cada unidad es restaurada y personalizada artesanalmente en el Reino Unido (con apoyo técnico en Alemania y Suiza), partiendo de un Defender fabricado entre 2012 y 2016. Las opciones de carrocería incluyen Station Wagon 90, 110 y Soft Top 90, esta última con capota de lona factible de abrirse parcialmente para disfrutar del aire sin perder protección, gracias a puntos de anclaje adicionales.

¿Los precios? Parten de 232.500 libras esterlinas ($304 millones, aproximadamente) para la versión 90, 242.500 libras ($317 millones) para el Soft Top y 246.000 libras ($322 millones) para el 110 Station Wagon.

Más sobre:NoticiasLanzamientoLand RoverDefenderClásicoSegunda Guerra MundialExclusivoGran Bretaña

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La flotilla con activistas propalestinos que iba rumbo a Gaza vuelve a Barcelona por el mal tiempo

Mellado participa de primer punto de prensa con Kast y responde a la arremetida del esposo de Matthei contra el republicano

Chile se acerca a zanjar la eutanasia: lo que establece el proyecto de muerte asistida que votará el Senado

Nuevo eslogan y reforzar arremetida por PGU: los detalles de la cita entre Matthei, el piñerismo y dirigentes de Chile Vamos

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

3.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

5.
Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Servicios

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día
Chile

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día

Mellado participa de primer punto de prensa con Kast y responde a la arremetida del esposo de Matthei contra el republicano

Chile se acerca a zanjar la eutanasia: lo que establece el proyecto de muerte asistida que votará el Senado

Compañía de energías renovables oEnergy lanza proyecto solar por US$794 millones, 401 mil paneles y 304 baterías en la Región de Atacama
Negocios

Compañía de energías renovables oEnergy lanza proyecto solar por US$794 millones, 401 mil paneles y 304 baterías en la Región de Atacama

Asesor económico de Kaiser detalla su plan de ajuste fiscal y los consejos que le dio Federico Sturzenegger

Salfacorp aportará $ 15.716 millones por el 20% de proyecto Mall Vivo en Ñuñoa

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia
Tendencias

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia

Todo lo que se sabe sobre el terremoto en Afganistán que dejó cientos de víctimas mortales

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Cláusula anti Almirón, referido por Iván Zamorano y admirador de Gareca: por qué Fernando Ortiz llega a Colo Colo
El Deportivo

Cláusula anti Almirón, referido por Iván Zamorano y admirador de Gareca: por qué Fernando Ortiz llega a Colo Colo

Felipe Loyola no estará ante Brasil y peligra su participación ante Uruguay

El plan con que la U va a la Conmebol a buscar la clasificación en la Copa Sudamericana tras la barbarie de Avellaneda

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio
Cultura y entretención

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés estrenan programa de comedia en YouTube

La flotilla con activistas propalestinos que iba rumbo a Gaza vuelve a Barcelona por el mal tiempo
Mundo

La flotilla con activistas propalestinos que iba rumbo a Gaza vuelve a Barcelona por el mal tiempo

Mensajes velados a Trump desde Shanghái: Xi critica la “intimidación” de otros países y Putin defiende la invasión de Ucrania

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de Von der Leyen

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”