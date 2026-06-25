El nuevo Renault Megane E-Tech luce más deportivo y tecnológico

La evolución de los vehículos eléctricos compactos obliga a los fabricantes a actualizar constantemente sus propuestas para mantenerse competitivos. Con ese objetivo, el renovado Megane E-Tech electric presenta una serie de mejoras centradas en diseño, tecnología y experiencia de uso, reforzando su posicionamiento dentro de uno de los segmentos más dinámicos del mercado.

El cambio más visible está en el frontal, donde prácticamente todos los elementos fueron rediseñados. La nueva parrilla cerrada en acabado negro brillante incorpora un patrón de rombos que dialoga con el emblema de Renault, mientras que la firma lumínica adopta un estilo más moderno gracias a ocho elementos con forma de diamante integrados en el parachoques. El conjunto transmite una apariencia más ancha, deportiva y cercana al suelo.

La identidad visual también se refuerza con nuevos faros diurnos y luces traseras de efecto tridimensional, que mantienen el diseño horizontal característico del modelo, pero con una apariencia más tecnológica y reconocible.

El vehículo gana además una presencia más robusta. La carrocería es ligeramente más alta y mantiene rasgos distintivos como las manillas retráctiles, los pasos de rueda marcados, la línea de techo descendente y las llantas de gran diámetro, disponibles en medidas de 19 y 20 pulgadas.

La gama se estructura ahora en dos niveles de equipamiento: Techno y Esprit Alpine. La primera apuesta por una imagen dinámica con llantas específicas de 19 pulgadas y detalles exteriores renovados. La segunda añade una propuesta más exclusiva y deportiva, con llantas de 20 pulgadas y elementos de diseño inspirados en Alpine.

Puertas adentro, el Megane E-Tech electric eleva la percepción de calidad con nuevos revestimientos, acabados de aspecto premium y opciones de asientos eléctricos tapizados en materiales sintéticos. La versión Esprit Alpine incorpora además detalles exclusivos y molduras con tonalidades que combinan gris y azul para enfatizar su carácter deportivo.

El ambiente tecnológico se completa con iluminación ambiental LED configurable, capaz de adaptarse a distintas condiciones de conducción o a las preferencias del usuario. Con estas actualizaciones, el modelo busca ofrecer una experiencia más atractiva, sofisticada y conectada para quienes dan el salto a la movilidad eléctrica.