BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    El Opel Crossland se renueva con más espacio y versiones electrificadas

    El SUV de la marca alemana tendrá variantes híbrida y 100% eléctrica. Esta última, tiene 305 kilómetros de autonomía.

    Lorena Gallardo GilPor 
    Lorena Gallardo Gil

    Dentro de las celebraciones por los 60 años de la marca en el país, llega a Chile el nuevo Opel Crossland con una única versión y dos opciones de motorización, una híbrida con batería de 48 voltios y otra totalmente eléctrica.

    El SUV luce una estética más robusta, con líneas firmes y una presencia visual más marcada, con el Opel Vizor y el nuevo logo Blitz en el frontal, acompañado por tecnología Intelli-LED que optimiza la visibilidad.

    Motorizaciones electrificadas

    La versión con motorización híbrida autorrecargable combina un motor turbo de 1.2 litros que trabaja en conjunto con uno eléctrico de 48V y una transmisión automática de doble embrague de seis velocidades, que alcanza una potencia de 136 caballos de fuerza y 230 Nm.

    La variante 100% eléctrica equipa un propulsor de 113 caballos de fuerza y una batería de 44,2 kWh, capaz de entregar hasta 305 kilómetros de autonomía bajo ciclo WLTP. En cargadores rápidos, puede recuperar el 80% de su batería en alrededor de 25 minutos.

    Las medidas del Opel Crossland

    El nuevo modelo destaca por su espacio, gracias a una longitud de 4.385 mm, un ancho de 1.849 mm y una altura de 1.635 mm. Con los asientos traseros levantados, el SUV tiene 460 litros de volumen de carga, ampliable hasta unos 1.600 litros. El vehículo puede transportar a más de cinco personas y hasta siete con la configuración disponible en la versión híbrida.

    El equipamiento

    Todas las versiones del Opel Crossland llevan llantas de aleación de 17” con acabado diamantado, mientras que las manillas, el techo y las carcasas de los espejos laterales son de negro brillante. Hay seis colores exteriores disponibles, con opción de techo en color carrocería o en contraste en negro que permiten un estilo personalizable y moderno.

    El característico cockpit digital Pure Panel de Opel incorpora una pantalla de información para el conductor de 10 pulgadas y un sistema de infoentretenimiento también de 10 pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

    Los asientos Intelli-Seat, desarrollados para aliviar la presión lumbar, y los materiales reciclados en tapices y revestimientos reflejan el enfoque sostenible de Opel. La cabina suma elementos prácticos como cargador inalámbrico y hasta cinco puertos USB-C en la versión de siete asientos.

    Elementos de seguridad del Opel Crossland

    Incluye seis airbags de serie, asistente de partida en pendientes, cámara de retroceso 130°, control de tracción y de estabilidad ESP, frenos ABS con EBD, sensor de proximidad delantero y trasero y sensor de punto ciego.

    ¿Cuál es el precio del Opel Crossland 2026 en Chile?

    El modelo ya está disponible en Chile con estos valores, que incluyen bonos de financiamiento:

    • Crossland GS Hybrid (cinco plazas): $22.890.000
    • Crossland GS Hybrid (siete plazas): $23.890.000
    • Crossland GS Eléctrico: $27.890.000
    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosOpelCrosslandSUVVehículos eléctricosElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    José Toro (PPD) sostiene que “hay que asumir ciertas propuestas” de Franco Parisi de cara a la segunda vuelta

    Ganancias de SQM subieron a US$ 178 millones en el tercer trimestre y registra el mayor volumen de ventas de litio de su historia

    China insiste en que si Japón no se retracta de sus comentarios sobre Taiwán habrá represalias

    Google lanza Gemini 3, su IA más potente hasta ahora

    El Congreso de EEUU aprobó la publicación de los archivos Epstein, ¿qué sigue ahora?

    Irán lamenta que Trump apueste por la “fuerza” y condiciona tratar el tema nuclear con recibir un trato “justo”

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    4.
    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    5.
    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 19 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 19 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Este fin de semana llega la nueva versión del Paris Parade: revisa el horario y recorrido

    Este fin de semana llega la nueva versión del Paris Parade: revisa el horario y recorrido

    José Toro (PPD) sostiene que “hay que asumir ciertas propuestas” de Franco Parisi de cara a la segunda vuelta
    Chile

    José Toro (PPD) sostiene que “hay que asumir ciertas propuestas” de Franco Parisi de cara a la segunda vuelta

    Violenta encerrona en Renca: sujetos amenazaron y golpearon a pareja para robar su vehículo

    Temblor hoy, miércoles 19 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ganancias de SQM subieron a US$ 178 millones en el tercer trimestre y registra el mayor volumen de ventas de litio de su historia
    Negocios

    Ganancias de SQM subieron a US$ 178 millones en el tercer trimestre y registra el mayor volumen de ventas de litio de su historia

    Google lanza Gemini 3, su IA más potente hasta ahora

    Tras cita con economistas cercanos a Matthei, candidatura de Kast se abre a revisar gradualidad de ajuste fiscal de US$6.000 millones

    El Congreso de EEUU aprobó la publicación de los archivos Epstein, ¿qué sigue ahora?
    Tendencias

    El Congreso de EEUU aprobó la publicación de los archivos Epstein, ¿qué sigue ahora?

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Realidad virtual e innovación: el nuevo modelo de rehabilitación de ACV que es pionero en Chile y el mundo

    “Algunas veces lo he querido más, otras veces menos”: figura del Betis revela fuertes roces con Manuel Pellegrini
    El Deportivo

    “Algunas veces lo he querido más, otras veces menos”: figura del Betis revela fuertes roces con Manuel Pellegrini

    Un quiebre previsto: los detalles de las tensas 48 horas que casi borran a Alejandro Tabilo de la Copa Davis

    ¿Se va o se queda? Las definiciones de Esteban Pavez en Colo Colo tras la polémica por elogiar a la UC

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad
    Finde

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Grabada en un muro y con guiño a The Beatles: la historia de Wonderwall, el himno de Oasis que hoy sacudirá a Santiago
    Cultura y entretención

    Grabada en un muro y con guiño a The Beatles: la historia de Wonderwall, el himno de Oasis que hoy sacudirá a Santiago

    Grupo Frontera vuelve a Chile y agenda show en el Movistar Arena

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y hubo show de drones como previa al concierto de Oasis

    China insiste en que si Japón no se retracta de sus comentarios sobre Taiwán habrá represalias
    Mundo

    China insiste en que si Japón no se retracta de sus comentarios sobre Taiwán habrá represalias

    Irán lamenta que Trump apueste por la “fuerza” y condiciona tratar el tema nuclear con recibir un trato “justo”

    La Justicia argentina pide confiscar los bienes de Cristina Fernández por el caso Vialidad

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?