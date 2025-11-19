El Opel Crossland se renueva con más espacio y versiones electrificadas

Dentro de las celebraciones por los 60 años de la marca en el país, llega a Chile el nuevo Opel Crossland con una única versión y dos opciones de motorización, una híbrida con batería de 48 voltios y otra totalmente eléctrica.

El SUV luce una estética más robusta, con líneas firmes y una presencia visual más marcada, con el Opel Vizor y el nuevo logo Blitz en el frontal, acompañado por tecnología Intelli-LED que optimiza la visibilidad.

Motorizaciones electrificadas

La versión con motorización híbrida autorrecargable combina un motor turbo de 1.2 litros que trabaja en conjunto con uno eléctrico de 48V y una transmisión automática de doble embrague de seis velocidades, que alcanza una potencia de 136 caballos de fuerza y 230 Nm.

La variante 100% eléctrica equipa un propulsor de 113 caballos de fuerza y una batería de 44,2 kWh, capaz de entregar hasta 305 kilómetros de autonomía bajo ciclo WLTP. En cargadores rápidos, puede recuperar el 80% de su batería en alrededor de 25 minutos.

Las medidas del Opel Crossland

El nuevo modelo destaca por su espacio, gracias a una longitud de 4.385 mm, un ancho de 1.849 mm y una altura de 1.635 mm. Con los asientos traseros levantados, el SUV tiene 460 litros de volumen de carga, ampliable hasta unos 1.600 litros. El vehículo puede transportar a más de cinco personas y hasta siete con la configuración disponible en la versión híbrida.

El equipamiento

Todas las versiones del Opel Crossland llevan llantas de aleación de 17” con acabado diamantado, mientras que las manillas, el techo y las carcasas de los espejos laterales son de negro brillante. Hay seis colores exteriores disponibles, con opción de techo en color carrocería o en contraste en negro que permiten un estilo personalizable y moderno.

El característico cockpit digital Pure Panel de Opel incorpora una pantalla de información para el conductor de 10 pulgadas y un sistema de infoentretenimiento también de 10 pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

Los asientos Intelli-Seat, desarrollados para aliviar la presión lumbar, y los materiales reciclados en tapices y revestimientos reflejan el enfoque sostenible de Opel. La cabina suma elementos prácticos como cargador inalámbrico y hasta cinco puertos USB-C en la versión de siete asientos.

Elementos de seguridad del Opel Crossland

Incluye seis airbags de serie, asistente de partida en pendientes, cámara de retroceso 130°, control de tracción y de estabilidad ESP, frenos ABS con EBD, sensor de proximidad delantero y trasero y sensor de punto ciego.

¿Cuál es el precio del Opel Crossland 2026 en Chile?

El modelo ya está disponible en Chile con estos valores, que incluyen bonos de financiamiento: