El Tesla Roadster vuelve a retrasarse, pero promete una tecnología inédita inspirada en cohetes

La espera por uno de los autos eléctricos más ambiciosos de la última década continúa. El nuevo Tesla Roadster, anunciado originalmente en 2017, volvería a retrasar su debut oficial, aunque la próxima presentación tendría como protagonista una de sus tecnologías más llamativas: un sistema de propulsores de gas frío desarrollado en colaboración con SpaceX.

Según diversos reportes, el evento de presentación se realizaría en Texas durante agosto y permitiría conocer más detalles de la versión definitiva del deportivo, cuya producción ha sido pospuesta en múltiples ocasiones desde su lanzamiento como prototipo.

Entre sus principales credenciales técnicas destacan una velocidad máxima superior a los 400 km/h y una autonomía estimada de más de 1.000 kilómetros por carga, cifras que lo ubicarían entre los vehículos eléctricos de producción más extremos del mercado.

Sin embargo, el elemento más innovador sería el denominado paquete SpaceX. Este sistema utiliza pequeños propulsores de gas frío distribuidos en distintas zonas del vehículo para mejorar la aceleración, la estabilidad en curvas y las frenadas. Elon Musk ha señalado en varias ocasiones que esta tecnología permitiría alcanzar prestaciones inéditas para un automóvil de calle.

La versión especial equipada con este paquete podría registrar una aceleración de 0 a 96 km/h en apenas 1,1 segundos, una cifra cercana a la de algunos vehículos de competición. Incluso, el ejecutivo ha sugerido que el sistema tendría la capacidad de generar una breve elevación del vehículo sobre el suelo, aunque esta función todavía no ha sido demostrada públicamente.

El Roadster también contempla una configuración específica para esta tecnología, sacrificando las plazas traseras para dar espacio a los depósitos y componentes necesarios para el funcionamiento de los propulsores.

A casi una década de su presentación inicial, el modelo sigue siendo uno de los proyectos más esperados de Tesla. La próxima exhibición será clave para comprobar cuánto de la revolucionaria propuesta original llegará finalmente a las líneas de producción.