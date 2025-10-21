Elegancia en blanco y negro: la exclusiva alianza entre Bentley y Steinway

Bentley Motors se asoció con la icónica firma Steinway & Sons para dar vida a una creación única, de exquisita armonía visual y material. En Hamburgo, estos dos titanes de la elegancia revelaron un exclusivo Bentley Flying Spur Speed acabado en blanco ártico con interior en negro piano, en perfecta consonancia con los pianos de edición limitada Ultra Black y Ultra White confeccionados por la compañía de origen estadounidense.

La dualidad del blanco inmaculado y el negro profundo atraviesa todo el proyecto, convirtiendo cada superficie, cada veta, cada línea en un gesto de estética minimalista y poder silencioso.

Olff Appold

En un mundo donde menos es más, esta paleta cromática actúa como una declaración de intenciones, algo así como una sofisticación radical.

El Flying Spur Speed, con identidad propia y presencia escultórica, se convierte en objeto de deseo que manifiesta el saber hacer británico y la precisión alemana que representa al inmigrante Henry E. Steinway que creó la firma al llegar a Nueva York, al mismo tiempo que rinde homenaje a la tradición del piano clásico.

Olff Appold

La colaboración va más allá de la pintura y el diseño. Bentley y Steinway intercambiaron conocimientos en carpintería fina y chapado, dos oficios que requieren mano experta, paciencia y un compromiso innegociable con la excelencia, para crear piezas llamadas a perdurar.

Un representante de cada uno de los pianos Ultra Black y Ultra White fabricados en Hamburgo (un total de 18 Model B y ocho Model D), se exhibirán junto al automóvil por toda Europa, en una gira de conciertos para clientes de la marca de automóviles.

Olff Appold

El interior del Flying Spur Speed mantien la inspiración de la bitonalidad: el cuero negro profundo, los detalles pulidos, y la iluminación cuidadosamente dosificada logran que el espacio parezca una sala de recital íntima. Mientras, la carrocería blanca refleja la pureza del diseño, contrastando con la noche del piano y creando una tensión plástica elegante.

En esta propuesta, Bentley y Steinway pretenden demostrar que los objetos de lujo no solo se conducen o se escuchan, sino que se sienten como arte. Cuando la movilidad premium se encuentra con la resonancia del concierto, emerge un universo donde el blanco y negro no solo marcan diferencias cromáticas, sino que simbolizan el encuentro entre dos mundos, dos pasiones, dos silencios elevados al máximo.